RTX исполнилось 6 лет: графику в играх с RT вкл и выкл сравнили

Всего участвовали в тесте 37 игр с RT и без неё. Это Cyberpunk 2077, Alan Wake II, Metro Exodus, Spider-Man, The Witcher 3 Wild Hunt, Ratchet & Clank Rift Apart, Guardians of the Galaxy, Hitman 3, Hogwarts Legacy, Atomic Heart, Star Wars Jedi Survivor, Dragon's Dogma II, Fortnite, F1 24, A Plague Tale Requiem, Resident Evil Village, Resident Evil 4, Dead Space и другие популярные проекты.