Рубрика «хуже некуда»: как идут игры на встроенной графике 10-летней материнской платы

В выпуске на YouTube-канале zWORMz Gaming протестировали быстродействие ATI Radeon 3000. Проверяли конфигурацию при этом в 12 проектах: Among Us, CS:GO, CS Source, COD Modern Warfare 2, Team Fortress 2, ARK Survival Evolved, Skyrim, Battlefield Bad Company 2, Minecraft, Dota 2, Left 4 Dead 2, GTA 5. Запускались все игры на разных настройках графики и с разным разрешением.

В Among Us на стандартных настройках графики в 1080p удалось в среднем достичь 35 к/с.

CS:GO запустилась в разрешении 640x480 с низким пресетом. Средний FPS составил здесь 18 к/с. При этом игра сильно подтормаживала.

CS Source шла на низких настройках в разрешении 800x600. В среднем частота кадров в ней равнялась 107 к/с. При этом играть в неё в отличие от предыдущей вполне можно.

COD Modern Warfare 2 также запускалась в 800x600 и с низким пресетом. Средняя производительность в этой игре составляла 69 к/с. При этом временами в процессе игры средние значения FPS опускались ниже 60 к/с.

Team Fortress 2 запустили на низких настройках графики в разрешении 800x600. В среднем в ней удалось получить 45 к/с.

На минимальных настройках графики в разрешении 640x480 в ARK Survival Evolved средний FPS составил всего 7 к/с. Играть было просто невозможно.