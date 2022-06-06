Рубрика «хуже некуда»: как идут игры на встроенной графике 10-летней материнской платы

Рубрика «хуже некуда»: как идут игры на встроенной графике 10-летней материнской платыATI Radeon 3000 проверили в 12 играх
В выпуске на YouTube-канале zWORMz Gaming протестировали быстродействие ATI Radeon 3000. Проверяли конфигурацию при этом в 12 проектах: Among Us, CS:GO, CS Source, COD Modern Warfare 2, Team Fortress 2, ARK Survival Evolved, Skyrim, Battlefield Bad Company 2, Minecraft, Dota 2, Left 4 Dead 2, GTA 5. Запускались все игры на разных настройках графики и с разным разрешением.
В Among Us на стандартных настройках графики в 1080p удалось в среднем достичь 35 к/с.
CS:GO запустилась в разрешении 640x480 с низким пресетом. Средний FPS составил здесь 18 к/с. При этом игра сильно подтормаживала.
CS Source шла на низких настройках в разрешении 800x600. В среднем частота кадров в ней равнялась 107 к/с. При этом играть в неё в отличие от предыдущей вполне можно.
COD Modern Warfare 2 также запускалась в 800x600 и с низким пресетом. Средняя производительность в этой игре составляла 69 к/с. При этом временами в процессе игры средние значения FPS опускались ниже 60 к/с.
Team Fortress 2 запустили на низких настройках графики в разрешении 800x600. В среднем в ней удалось получить 45 к/с.
На минимальных настройках графики в разрешении 640x480 в ARK Survival Evolved средний FPS составил всего 7 к/с. Играть было просто невозможно.
Skyrim запустился с самым низким пресетом в разрешении 800x600. Средняя частота кадров в этом случае составила 21 к/с. Причём во время игры экран иногда на короткое время становится чёрным.
Battlefield Bad Company 2 шла с минимальными настройками в разрешении 1024x768. Производительность в среднем здесь равнялась 12 к/с.
Minecraft удалось запустить на высоких и на низких настройках графики в 720p. С высоким пресетом средняя частота кадров составила 40 к/с, с низким - 45 к/с. Даже на низких настройках играть было в этот проект не особо комфортно.
Dota 2 шла с очень низким разрешением (192p) и с минимальным пресетом. Средний FPS в игре равнялся 20 к/с.
В Left 4 Dead 2 с низким пресетом в разрешении 640x480 удалось получить в среднем 46 к/с.
GTA 5 запустилась на низких настройках графики в разрешении 400x300. В среднем производительность в этой игре составила 11 к/с.
Вывод
Ведущий отметил, что на самом деле он впечатлён, что с ATI Radeon 3000 удалось запустить некоторые игры. Например, CS Source, где производительность в среднем была вполне неплохой: 107 к/с. Однако остальные игры шли просто ужасно.
Конфигурация ПК:
- процессор AMD FX 8350;
- видеокарта ATI Radeon 3000;
- оперативная память 16GB DDR3 1866MHz;
- операционная система Windows 10 Pro;
- SSD Crucial MX500 500GB;
- HDD Seagate 1TB 7200rpm
- материнская плата ASUS M5A78L-M PLUS/USB3;
- блок питания Seasonic Core 650W 80+ Gold;
- корпус Corsair SPEC-03.