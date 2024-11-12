RX 570 (580 2048SP) протестировали в играх в конце 2024 г.

Тестовый стенд включал (кроме видеокарты) процессор Ryzen 7 5800X3D, оперативную память 2х16 ГБ с частотой 3600 МГц, материнскую плату MSI MAG X570S. Все игры запускались в Full HD.

Baldur`s Gate 3 шла со средними настройками графики. Без FSR удалось получить от 40 до 50 к/с в среднем. При активации FSR Quality средняя частота кадров составляла в основном 50-60 к/с.

Black Myth: Wukong запускалась с минимальным пресетом. С отключенным FSR средняя частота кадров была ниже 30 к/с. После активации FSR и генерации кадров средний FPS поднялся до 50 к/с.

Cyberpunk 2077 сначала запускался со средним пресетом, без FSR и генерации кадров. В среднем на таких настройках удалось получить около 40 к/с. После включения FSR Quality и генерации кадров (и поднятия остальных параметров до высоких) FPS всегда держался выше 60 к/с.

Elden Ring тестировалась с максимальным пресетом. В среднем в этой игре FPS составлял около 45 к/с. Картинка была при этом плавной.

В игре Hogwarts Legacy со средними настройками графики и отключенным FSR средняя частота кадров равнялась 50 к/с. Играть было очень приятно, так как картинка оставалась плавной и ровной.

Resident Evil 4 тоже запускался со средней графикой, FSR Off. В результате FPS стабильно был выше 60 к/с.