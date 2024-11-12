RX 570 (580 2048SP) протестировали в играх в конце 2024 г.И она показала себя очень достойно
Тестовый стенд включал (кроме видеокарты) процессор Ryzen 7 5800X3D, оперативную память 2х16 ГБ с частотой 3600 МГц, материнскую плату MSI MAG X570S. Все игры запускались в Full HD.
Baldur`s Gate 3 шла со средними настройками графики. Без FSR удалось получить от 40 до 50 к/с в среднем. При активации FSR Quality средняя частота кадров составляла в основном 50-60 к/с.
Black Myth: Wukong запускалась с минимальным пресетом. С отключенным FSR средняя частота кадров была ниже 30 к/с. После активации FSR и генерации кадров средний FPS поднялся до 50 к/с.
Cyberpunk 2077 сначала запускался со средним пресетом, без FSR и генерации кадров. В среднем на таких настройках удалось получить около 40 к/с. После включения FSR Quality и генерации кадров (и поднятия остальных параметров до высоких) FPS всегда держался выше 60 к/с.
Elden Ring тестировалась с максимальным пресетом. В среднем в этой игре FPS составлял около 45 к/с. Картинка была при этом плавной.
В игре Hogwarts Legacy со средними настройками графики и отключенным FSR средняя частота кадров равнялась 50 к/с. Играть было очень приятно, так как картинка оставалась плавной и ровной.
Resident Evil 4 тоже запускался со средней графикой, FSR Off. В результате FPS стабильно был выше 60 к/с.
The Witcher 3 запускался на запредельных настройках графики. Также было отключено повышение чёткости, а отражение в экранном пространстве установлено на параметре "низкое". В среднем удалось в игре получить 50-60 к/с.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 тестировался с низко-средним пресетом, отключенным FSR. Очень часто с этими настройками FPS был ниже 30 к/с, постоянно возникали микрофризы. После переключения FSR на Qulaity частота кадров стала выше, но микрофризы не пропали.
В игре Ghost of Tsushima со средней графикой и с отключенными FSR и генерацией кадров в среднем можно было получить около 40 к/с. Когда ведущий включил FSR (пресет Quality), генерацию кадров, установил все остальные настройки на "высокие", средняя производительность стала держаться всегда выше 70 к/с.
Apex Legends запускалась с минимальным пресетом. FPS в ней всегда был выше 100 к/с.
Игра PUBG шла с киберспортивными настройками графики. Чаще всего здесь FPS находился ниже 100 к/с.
CS 2 тестировалась с минимальной графикой. В ней частота кадров всегда была выше 100 к/с. В среднем она составляла 130 к/с.
Вывод
RX 570 8 ГБ не справилась всего с одной игрой их протестированных, и это Warhammer 40,000: Space Marine 2. Во всех остальных проектах она показала себя хорошо.