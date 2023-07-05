RX 580 8 ГБ против GTX 1060 6 ГБ — кто быстрее в 2023 году

RX 580 8 ГБ против GTX 1060 6 ГБ — кто быстрее в 2023 годуИ насколько большая между ними разница?
В одном из выпусков на YouTube-канале Hardware Tested проверили в 11 современных играх две видеокарты: RX 580 8 ГБ и GTX 1060 6 ГБ. Кто будет лучше в Full HD?
Игра Fortnite Chapter 4 запускалась с TAA и высоким пресетом. Средняя частота кадров здесь составила 37 к/с (RX 580) и 35 к/с (GTX 1060), максимальная - 43 к/с и 52 к/с, минимальная - 30 к/с и 27 к/с.
GTA 5 шла на высоких настройках графики. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 132 к/с и 156 к/с (с RX 580 и GTX 1060 соответственно), максимальная - 163 к/с и 185 к/с, минимальная - 104 и 125 к/с.
В PUBG на высоких настройках графики удалось получить 84 к/с и 88 к/с в среднем (RX 580 и GTX 1060). Максимальные показатели FPS равнялись при этом 95 к/с и 99 к/с, минимальные - 66 и 77 к/с.
Red Dead Redemption 2 шла с пресетом Epic. Средняя частота кадров в ней составляла 38 к/с (RX 580) и 33 к/с (GTX 1060), максимальная - 43 к/с и 36 к/с, минимальная - 35 к/с и 31 к/с.
Rainbow Six Siege запускалась с высоким пресетом. Средние показатели производительности в этом случае находились на уровне 191 к/с (RX 580) и 180 к/с (GTX 1060), максимальные - 248 и 216 к/с, минимальные - 146 и 141 к/с.
Rust запускалась на настройках графики 1/100. Средняя частота кадров с обеими видеокартами составила в этой игре 84 к/с. Максимально удалось получить с RX 580 - 98 к/с, с GTX 1060 - 106 к/с, минимально - 71 к/с и 72 к/с соответственно.
Valheim шла с высоким пресетом. В среднем в ней удалось получить 49 к/с с RX 580 и 59 к/с с GTX 1060. Максимальный FPS равнялся здесь 55 к/с и 67 к/с (с RX 580 и GTX 1060), минимальный - 30 к/с и 49 к/с.
В Warzone 2.0 на настройках графики High/Medium средняя производительность равнялась 58 к/с и 41 к/с (с RX 580 и GTX 1060 соответственно), максимальная - 74 к/с и 49 к/с, минимальная - 53 к/с и 35 к/с.
The Witcher 3 шла с ультра-графикой. Средний FPS в этой игре находился на уровне 52 к/с и 50 к/с, максимальный - 62 к/с и 56 к/с, минимальный - 44 к/с и 41 к/с.
Apex Legends запускалась на настройках графики High. Средняя частота кадров здесь составляла 99 к/с с RX 580 и 103 к/с с GTX 1060. Максимальная производительность в игре равнялась 126 к/с и 117 к/с соответственно, минимальная - 80 к/с и 79 к/с соответственно.
Cyberpunk 2077 шла с высоким пресетом. В среднем в этой игре производительность составляла 49 и 43 к/с (с RX 580 и GTX 1060), максимальная - 60 и 56 к/с, минимальная - 41 и 34 к/с.
Вывод
Во всех проектах в целом по среднему FPS видеокарты оказались равны. В среднем они обеспечивали 79 к/с в играх в 1080p.
Сборка с GTX 1060 6 ГБ:
- процессор Ryzen 7 3700X;
- видеокарта Gainward GTX 1060 6GB (driver version: 536.23);
- оперативная память Team Group XTreem 16GB (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS B450-F;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).
Сборка с RX 580 8 ГБ:
- процессор Ryzen 7 3700X;
- видеокарта XFX RX 580 8GB (driver version: 23.5.2);
- оперативная память Team Group XTreem 16GB (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS B450-F;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).