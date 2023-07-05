RX 580 8 ГБ против GTX 1060 6 ГБ — кто быстрее в 2023 году

Игра Fortnite Chapter 4 запускалась с TAA и высоким пресетом. Средняя частота кадров здесь составила 37 к/с (RX 580) и 35 к/с (GTX 1060), максимальная - 43 к/с и 52 к/с, минимальная - 30 к/с и 27 к/с.

GTA 5 шла на высоких настройках графики. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 132 к/с и 156 к/с (с RX 580 и GTX 1060 соответственно), максимальная - 163 к/с и 185 к/с, минимальная - 104 и 125 к/с.

В PUBG на высоких настройках графики удалось получить 84 к/с и 88 к/с в среднем (RX 580 и GTX 1060). Максимальные показатели FPS равнялись при этом 95 к/с и 99 к/с, минимальные - 66 и 77 к/с.

Red Dead Redemption 2 шла с пресетом Epic. Средняя частота кадров в ней составляла 38 к/с (RX 580) и 33 к/с (GTX 1060), максимальная - 43 к/с и 36 к/с, минимальная - 35 к/с и 31 к/с.

Rainbow Six Siege запускалась с высоким пресетом. Средние показатели производительности в этом случае находились на уровне 191 к/с (RX 580) и 180 к/с (GTX 1060), максимальные - 248 и 216 к/с, минимальные - 146 и 141 к/с.