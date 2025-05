RX 9070 XT vs RTX 5070: лучшие современные видеокарты для 2K сравнили

Тестовый стенд включал процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, матплату MSI MPG X870E Carbon Wi-Fi, оперативную память G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6000 CL30, видеокарты RX 9070 Ti, RTX 5070 Ti/5070, корпус MSI MEG Maestro 700L PZ, блок питания Kolik Regulator Gold ATX 3.0 1200W, накопитель TeamGroup T-Force Cardea Z44Q 4 ТБ, операционная система Windows 11 24H2.

Всего запускались в 1440р и 4К 57 игр. Среди них были Call of Duty Black Ops 6, Hunt Showdown, Rocket League, Space Marine 2, Assetto Corsa Competizione, The Last of Us Part I, Starfield, Grand Theft Auto V, Marvel Rivals, Horizon Forbidden West, The Elder Scrolls IV: Oblivion, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, Clair Obscur Expedition 33, Monster Hunts Wilds и др. Весь список можете увидеть на графиках ниже.

В среднем в 1440р видеокарта RX 9070 XT оказалась на 17% быстрее RTX 5070, в разрешении 4К - на 21%.