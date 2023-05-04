Ryzen 5 1600 — это шесть современных ядер за 3 тысячи рублей. Хорош ли он в играх?

Ryzen 5 1600 на YouTube-канале RandomGaminginHD запустили в играх с видеокартой RTX 3050 и 16 ГБ оперативной памяти DDR4. Вот каких результатов удалось достичь.

В Cyberpunk 2077 в 1080p с Low Crowd Density, Low Preset, High Textures средняя производительность составляла 69 к/с. В очень редких событиях она снижалась до 32 к/с.

Marvel's Spider-Man Remastered шла в Full HD с высоким пресетом. В среднем в этой игре удалось получить 70 к/с, а в крайне редких событиях - 32 к/с.

CS:GO запускалась на самых низких настройках графики в 1080p. Средний FPS в данной игре находился на уровне 267 к/с, в очень редких событиях - 28 к/с.