Ryzen 5 1600 — это шесть современных ядер за 3 тысячи рублей. Хорош ли он в играх?Протестировали процессор в восьми проектах
Стоит ли брать AMD Ryzen 5 1600 для игр? На этот вопрос ответили эксперты YouTube-канала RandomGaminginHD в одном из выпусков.
Ryzen 5 1600 на YouTube-канале RandomGaminginHD запустили в играх с видеокартой RTX 3050 и 16 ГБ оперативной памяти DDR4. Вот каких результатов удалось достичь.
В Cyberpunk 2077 в 1080p с Low Crowd Density, Low Preset, High Textures средняя производительность составляла 69 к/с. В очень редких событиях она снижалась до 32 к/с.
Marvel's Spider-Man Remastered шла в Full HD с высоким пресетом. В среднем в этой игре удалось получить 70 к/с, а в крайне редких событиях - 32 к/с.
CS:GO запускалась на самых низких настройках графики в 1080p. Средний FPS в данной игре находился на уровне 267 к/с, в очень редких событиях - 28 к/с.
Elden Ring запускалась с пресетом High в 1080p. Средняя производительность в игре равнялась 59 к/с, в крайне редких событиях - 12 к/с.
Forza Horizon 5 шла на настройках графики High и в разрешении Full HD. Частота кадров в среднем составляла в ней 93 к/с, а в очень редких событиях - 59 к/с.
В Hogwarts Legacy с пресетом Medium и в разрешении 1080p средний FPS находился на уровне 61 к/с, в крайне редких событиях - 25 к/с.
Игра Red Dead Redemption 2 запускалась в 1080p с ультра-текстурами и всеми остальными параметрами Medium. Средняя частота кадров в данном случае равнялась 81 к/с, в очень редких событиях - 49 к/с.
Fortnite шла в Full HD с настройками графики Medium, 100% Res Scaling. Средняя производительность составляла в этой игре 78 к/с, а в очень редких событиях она снижалась до 21 к/с.
Вывод
Ryzen 5 1600 всё ещё может потянуть различные игры. И если вы найдёте недорогую оперативную память и материнскую плату, то сможете собрать бюджетный игровой компьютер. В среднем же в современных играх стоит ожидать от этого процессора примерно 97 к/с.