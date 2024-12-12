Ryzen 5 7600X3D показал почти равные «королевскому игровому» Ryzen 7 9800X3D результаты в играх

Ryzen 5 7600X3D показал почти равные «королевскому игровому» Ryzen 7 9800X3D результаты в играхПри более низкой цене
С точки зрения рабочих задач 9800X3D за свою стоимость точно не конкурент 9950Х или 9900Х. В играх же себя он показывает не намного лучше, чем 7600Х3D, а стоит при этом по официальным ценам на 60% дороже.
Чтобы понять, что происходит в играх на реальных настройках графики, эксперт решил протестировать Ryzen 7 9800X3D и другие процессоры в Full HD, 2К и 4К.
Тестовый стенд включал материнскую плату MSI Carbon Х870, видеокарту RTX 4090.
9950X и 9800X3D имеют специальный игровой режим, который можно включить в настройках BIOS. Он действительно положительно сказывается на производительности и энергопотреблении. Правда, например, в PUBG (1080p, ультра-графика) у 9950Х прирост составил всего 9%, а у 9800X3D — всего 2%. Результаты тестирования вы можете увидеть ниже.
При тестировании в разрешении QHD и 4К замеры оказались следующими. В PUBG на ультра-настройках в 2К разница по среднему FPS между 5800X3D и 9800X3D составила 40%, а вот между 7600X3D и «королём игровой производительности» — всего 1% (316 и 320 к/с соответственно). В 4К процессор 9800X3D был быстрее, чем 5800X3D или 7600X3D, на 3% (194 и 189 к/с соответственно). Со всеми остальными результатами вы можете ознакомиться выше.