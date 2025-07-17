Ryzen 7 5700X против 5700X3D и 7600X: сравнение старых и нового 8-ядерников

Тестовый стенд включал процессоры AMD Ryzen 7 5700X, AMD Ryzen 7 5700X3D, AMD Ryzen 5 7600X, видеокарту MSI RTX 4090, 24 ГБ, 3X E OC VENTUS, оперативную память Corsair Vengeance 32 ГБ DDR4 (2x16) 3200 МГц CL16/Corsair Vengeance 32 ГБ DDR5 (2x16 ГБ) 6000 МГц CL30, матплату ASUS ROG Strix X570-E/ASUS TUF X670-E Plus, систему охлаждения Arctic Liquid Freezer II 420, блок питания Corsair RM1000X (2021), SSD Samsung 870 QVO 4 ТБ, операционную систему Windows 11 Pro.

Counter-Strike 2 шла с низким и высоким пресетом. С высокой графикой в 1080р удалось получить в среднем 510 к/с (5700Х), 562 к/с (5700Х3D) и 677 к/с (7600Х), в 1440р - 493, 547 и 589 к/с соответственно, в 4К - 366, 388 и 371 к/с соответственно. На низких настройках средний FPS составил в 1080р - 590, 652 и 849 к/с соответственно, в 1440р - 587, 650 и 827 к/с соответственно, в 4К - 574, 641 и 704 к/с соответственно.

BeamNG.Drive запускалась с высокой графикой. Средняя частота кадров в ней в 1080р составляла 120 к/с (5700Х), 145 к/с (5700Х3D) и 170 к/с (7600Х), в 1440р - 121, 143 и 172 к/с соответственно, в 4К - 116, 143 и 162 к/с соответственно.

Naraka: Bladepoint тестировалась с пресетом Medium. Средний FPS в ней в 1080р равнялся 288 к/с (5700Х), 340 к/с (5700Х3D) и 412 к/с (7600Х), в 1440р - 268, 339 и 348 к/с соответственно, в 4К - 204, 205 и 199 к/с соответственно.

В игре The Witcher 3 со средней графикой удалось в среднем в 1080р получить 233 к/с (5700Х), 284 к/с (5700Х3D) и 290 к/с (7600Х), в 1440р - 202, 208 и 208 к/с соответственно, в 4К - 101, 102 и 100 к/с соответственно.

Assetto Corsa запускалась на настройках графики High. Средняя производительность в этой игре в 1080р находилась на уровне 538 к/с (5700Х), 482 к/с (5700Х3D) и 734 к/с (7600Х), в 2К - 527, 478 и 689 к/с соответственно, в 4К - 523 к/с, 481 к/с и 537 к/с соответственно.

War Thunder Bench тестировалась с графикой High. В среднем FPS в этой игре находился в Full HD на уровне 266 к/с (5700Х), 316 к/с (5700Х3D) и 360 к/с (7600Х), в QHD - 261, 319 и 355 к/с соответственно, в 4К - 264, 314 и 357 к/с соответственно.

Fortnite запускалась с пресетом Medium и с DX12. Средняя частота кадров в ней в 1080р составляла в 1080р 308 к/с (5700Х), 397 к/с (5700Х3D) и 420 к/с (7600Х), в 1440р - 304, 393, 406 к/с соответственно, в 4К - 301, 372 и 379 к/с соответственно. В режиме Performance средний FPS равнялся в 1080р - 308 к/с, 386 к/с, 499 к/с и 541 к/с соответственно, в 1440р - 379 к/с, 496 к/с и 524 к/с соответственно, в 4К - 373 к/с, 490 к/с и 521 к/с соответственно.