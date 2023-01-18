Ryzen 7 7700X против Core i7-12700K: какой процессор лучше для игр

Авторы канала TheSpyHood запустили в нескольких современных играх две сборки: на базе Ryzen 7 7700X и Core i7-12700K вместе с видеокартой RTX 3080 12 ГБ. Тестировались процессоры в 1080p и 1440p на ультра-настройках графики.

В Call of Duty Modern Warfare 2 в разрешении 1080p средняя производительность находилась на уровне 157 к/с (с Ryzen 7 7700X) и 151 к/с (Core i7-12700K), в 1440p - 127 к/с и 122 к/с соответственно.

Игра Spider-Man Remastered запускалась в 1080p со средней частотой кадров 198 к/с - с Ryzen 7 7700X и 189 к/с - с i7-12700K. В 1440p эти значения равнялись 180 к/с и 174 к/с.

Forza Horizon 5 шла в 1080p со средним FPS в районе 169 к/с и 159 к/с (Ryzen 7 7700X и i7-12700K соответственно), в 1440p - со 140 и 133 к/с.

В Battlefield 2042 в разрешении 1080p удалось получить в среднем 169 к/с (с Ryzen 7 7700X) и 162 к/с (с Core i7-12700K), в разрешении 1440p - 123 к/с и 117 к/с.

God of War запускалась в разрешении 1080p со 132 к/с (Ryzen 7 7700X) и 134 к/с (i7-12700K), в 1440p - с 98 к/с и 96 к/с соответственно.

Call of Duty Vanguard в 1080p шла со средней частотой кадров 254 к/с и 251 к/с (с Ryzen 7 7700X и i7-12700K соответственно), в 1440p - со средним FPS 179 к/с и 173 к/с.