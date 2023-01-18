Ryzen 7 7700X против Core i7-12700K: какой процессор лучше для игр

Ryzen 7 7700X против Core i7-12700K: какой процессор лучше для игрТестировались процессоры в 1080p и 1440p
На YouTube-канале TheSpyHood эксперты в одном из выпусков узнали, какую производительность в целом могут обеспечить процессоры Intel Core i7-12700K и AMD Ryzen 7 7700X в современных играх. Запускались все игры при этом в разрешении 1080p и 1080p с ультра-пресетом.
Фото: TheSpyHood
Авторы канала TheSpyHood запустили в нескольких современных играх две сборки: на базе Ryzen 7 7700X и Core i7-12700K вместе с видеокартой RTX 3080 12 ГБ. Тестировались процессоры в 1080p и 1440p на ультра-настройках графики.
В Call of Duty Modern Warfare 2 в разрешении 1080p средняя производительность находилась на уровне 157 к/с (с Ryzen 7 7700X) и 151 к/с (Core i7-12700K), в 1440p - 127 к/с и 122 к/с соответственно.
Игра Spider-Man Remastered запускалась в 1080p со средней частотой кадров 198 к/с - с Ryzen 7 7700X и 189 к/с - с i7-12700K. В 1440p эти значения равнялись 180 к/с и 174 к/с.
Forza Horizon 5 шла в 1080p со средним FPS в районе 169 к/с и 159 к/с (Ryzen 7 7700X и i7-12700K соответственно), в 1440p - со 140 и 133 к/с.
В Battlefield 2042 в разрешении 1080p удалось получить в среднем 169 к/с (с Ryzen 7 7700X) и 162 к/с (с Core i7-12700K), в разрешении 1440p - 123 к/с и 117 к/с.
God of War запускалась в разрешении 1080p со 132 к/с (Ryzen 7 7700X) и 134 к/с (i7-12700K), в 1440p - с 98 к/с и 96 к/с соответственно.
Call of Duty Vanguard в 1080p шла со средней частотой кадров 254 к/с и 251 к/с (с Ryzen 7 7700X и i7-12700K соответственно), в 1440p - со средним FPS 179 к/с и 173 к/с.
Village Resident Evil в 1080p шла со средней производительностью 222 к/с (AMD) и 213 к/с (Intel), в разрешении 1440p - со 180 к/с и 174 к/с соответственно.
В Assassin's Creed Valhalla средняя частота кадров в 1080p равнялась 151 к/с (с Ryzen 7 7700X) и 136 к/с (с Core i7-12700K), в 1440p - 115 к/с и 103 к/с соответственно.
Игра Cyberpunk 2077 запускалась со средним FPS в 1080p - 149 к/с (Ryzen 7 7700X) и 145 к/с (i7-12700K), в 1440p - 104 к/с и 106 к/с.
Days Gone в 1080p шла со средней частотой кадров в районе 187 к/с и 182 к/с (Ryzen 7 7700X и i7-12700K соответственно), в 1440p - со 146 к/с и 144 к/с соответственно.
Red Dead Redemption 2 в разрешении 1080p шла со средней производительностью 160 к/с (с Ryzen 7 7700X) и 159 к/с (с i7-12700K), в 1440p - со 131 к/с и 129 к/с соответственно.
Вывод
Во всех 11 современных играх лучше себя показывает процессор AMD Ryzen 7 7700X. В 1080p разница в средней производительности между Ryzen 7 7700X и Intel Core i7-12700K равняется 9% (177 к/с и 162 к/с), в 1440p - 3% (138 к/с и 134 к/с).
Характеристики игровых компьютеров:
- операционная система Windows 11 Pro 64 Bit;
- процессор AMD Ryzen 7 7700X (Asus ROG Crosshair X670E HERO)/Intel Core i7-12700K (Gigabyte Z690 AORUS Master);
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Cooler Master V1000 SMPS;
- оперативная память 4*16GB DDR5 5200MHz.