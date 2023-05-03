Ryzen 7 7800X3D новый и игровой, а у Ryzen 9 5950X на 8 ядер больше. Кто победит?

В X265 лучшим оказался Ryzen 9 5950X. Он обошёл Ryzen 7 7800X3D на 22%. А вот в 7-ZIP победителем был уже Ryzen 7, причём он превзошёл Ryzen 9 на 16%.

В VeraCrypt лучшие результаты показал Ryzen 9, и обошёл он Ryzen 7 на 4%, в X264 R9 был лучше на 11%.