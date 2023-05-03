Ryzen 7 7800X3D новый и игровой, а у Ryzen 9 5950X на 8 ядер больше. Кто победит?Протестировали процессоры в рабочих программах и в играх
В рамках одного из выпусков на YouTube-канале Benchmark PC Tech эксперты выяснили, какой производительности в играх и программах стоит ждать от Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 7800X3D.
В X265 лучшим оказался Ryzen 9 5950X. Он обошёл Ryzen 7 7800X3D на 22%. А вот в 7-ZIP победителем был уже Ryzen 7, причём он превзошёл Ryzen 9 на 16%.
В VeraCrypt лучшие результаты показал Ryzen 9, и обошёл он Ryzen 7 на 4%, в X264 R9 был лучше на 11%.
Что касается игр, то в них абсолютным победителем был Ryzen 7 7800X3D. В Battlefield V в 1080p с высоким пресетом производительность составила 351 к/с и 219 к/с с R7 и R9 соответственно, в 4К - 230 и 209 к/с.
Far Cry 6 запускалась на высоких настройках графики. В разрешении 1080p в этой игре удалось получить 194 к/с (Ryzen 7) и 114 к/с (Ryzen 9), в 4К - 142 к/с и 110 к/с.
Cyberpunk 2077 шла на настройках графики Highest. Частота кадров равнялась в ней в 1080p - 220 к/с и 147 к/с, в 1440p - 155 и 141 к/с, в 4К - 77 и 75 к/с.
Forza Horizon 5 запускалась с ультра-пресетом. В разрешении Full HD производительность в игре составила 208 к/с (с R7) и 173 к/с (с R9), в 4К - 135 к/с и 129 к/с.
Spiderman Remastered шла с высоким пресетом. В ней в 1080p производительность равнялась 152 к/с и 105 к/с (с Ryzen 7 и 9 соответственно), в 4К - 129 и 100 к/с.
В целом в играх разница между Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 9 5950X составляла 31% (181 к/с и 138 к/с).
Характеристики игровых сборок:
- процессор Ryzen 9 5950X/Ryzen 7 7800X3D;
- материнская плата ASUS STRIX Z790-F;
- оперативная память Kingston Fury Renegade RGB DDR5 32GB;
- накопитель Samsung 980 SSD;
- видеокарта RTX 4090;
- корпус Cooler Master H500P.