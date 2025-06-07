Ryzen 9 Pro 7945 разочаровал игровой производительностью

Тестовый стенд включал видеокарту MSI RTX 3090 Supreme X с максимальным разгоном и увеличенным лимитом питания до 450 Вт. Во всех проектах выставлено было разрешение Full HD с максимальным пресетом, DLSS был на максимальной производительности.

В игре A Plague Tale Requiem процессор 9 Pro 7945 находился на последнем месте. 9700Х был лучше него на 23,5%, 14600КF - на 27%, 12900HX - на 31%. Похожая ситуация была и в других играх.

Замеры в рабочих программах, а также средние показатели по всем играм - ниже.