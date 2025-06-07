Компьютеры
Опубликовано 07 июня 2025, 00:00
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Ryzen 9 Pro 7945 разочаровал игровой производительностью

Ну а что вы хотели? Процессор для работы
На YouTube-канале "ТехноПланета" выяснили, как ведёт себя в играх Ryzen 9 PRO 7945 на фоне 14600KF, 12900HX, R7 7700, 9700X.
Ryzen 9 Pro 7945 разочаровал игровой производительностью
© ТехноПланета

Тестовый стенд включал видеокарту MSI RTX 3090 Supreme X с максимальным разгоном и увеличенным лимитом питания до 450 Вт. Во всех проектах выставлено было разрешение Full HD с максимальным пресетом, DLSS был на максимальной производительности.

В игре A Plague Tale Requiem процессор 9 Pro 7945 находился на последнем месте. 9700Х был лучше него на 23,5%, 14600КF - на 27%, 12900HX - на 31%. Похожая ситуация была и в других играх.

Замеры в рабочих программах, а также средние показатели по всем играм - ниже.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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© ТехноПланета

Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться на видео ниже.

Вывод

Средний FPS во всех протестированных играх у Ryzen 9 PRO 7945 находится примерно на одном уровне с разогнанными R5 7400F и 7500F. Это значит, что данный процессор - не лучшее решение для игр. Как минимум потому, что 7400F и 7500F стоят где-то в два раза дешевле.

Приобретать Ryzen 9 PRO 7945 стоит, если собираетесь как работать, так и играть на компьютере. В рабочих приложениях он будет в два раза производительнее, чем эти же 7400F и 7500F, поэтому переплата уже будет оправданной. Также у него сопоставимая производительность с R9 7900X.