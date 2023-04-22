Обзорщики подтвердили, что Ryzen 9 7950X3D сгорают сами и сжигают матплаты даже без разгона

Сергей Сафонов получил на тест AMD Ryzen 9 7950X3D и начал проверять уровень нагрева и предельный TDP процессора. Первые запуски тестов делались на материнской плате Asus Prime X670. TDP оказался скромным, как для флагманского чипа, всего лишь 150-160 Вт. При этом никакими настройками UEFI расширить энергопотребление нельзя, хотя запас по температуре был внушительным. То есть AMD не позволяют процессору нагреваться сверх меры априори — ему отведено потреблять настолько мало энергии, что ни критический нагрев, ни троттлинг даже не успевают начаться.

Когда Сергей установил процессор в матплату повторно (после тестов 7950X для сравнения в обзоре), 7950X3D вышел из строя окончательно и больше не запустился. Более того, после установки этого процессора перестали работать и обычные 7950X. В итоге матплата заработала... только после замены оперативной памяти.