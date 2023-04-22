Обзорщики подтвердили, что Ryzen 9 7950X3D сгорают сами и сжигают матплаты даже без разгона

Обзорщики подтвердили, что Ryzen 9 7950X3D сгорают сами и сжигают матплаты даже без разгонаМассовый брак или череда совпадений?
YouTube-обозреватели компьютерной техники из канала PRO Hi-Tech рассказали о главной проблеме процессоров Ryzen 9 7950X3D. Если вкратце, процессор сгорает сам без видимых причин с охлаждением и даже без разгона, иногда унося в могилу заодно и материнскую плату даже флагманского уровня.
Сергей Сафонов получил на тест AMD Ryzen 9 7950X3D и начал проверять уровень нагрева и предельный TDP процессора. Первые запуски тестов делались на материнской плате Asus Prime X670. TDP оказался скромным, как для флагманского чипа, всего лишь 150-160 Вт. При этом никакими настройками UEFI расширить энергопотребление нельзя, хотя запас по температуре был внушительным. То есть AMD не позволяют процессору нагреваться сверх меры априори — ему отведено потреблять настолько мало энергии, что ни критический нагрев, ни троттлинг даже не успевают начаться.
Когда Сергей установил процессор в матплату повторно (после тестов 7950X для сравнения в обзоре), 7950X3D вышел из строя окончательно и больше не запустился. Более того, после установки этого процессора перестали работать и обычные 7950X. В итоге матплата заработала... только после замены оперативной памяти.
А потом оказалось, что поломка процессоров настигла и других обзорщиков: у автора издания 3DNews 7950X3D аналогичным образом умер прямо во время тестирования, но уже на матплате MSI Без какого-либо разгона, просто от запуска бенчмарков при штатных настройках.
И, наконец, в сервисный центр известного техноблогера Виктора Веклича (YouTube-каналы VIK-on и VIK-off) поступила материнская плата Asus ROG Crosshair Extreme, в которой настолько же быстро и неожиданно умер всё тот же Ryzen 9 7950X3D, но умер не сам, а попутно ещё и сжёг сокет (процессорный разъём) настолько, что из-за оплавления пришлось заменять его на новый. Как и в других случаях, всё произошло без разгона или других нештатных настроек.
Зарубежные форумы (Reddit и др.) тоже наполнены сообщениями об аналогичных поломках именно процессоров Ryzen 9 7950X3D. Более дешёвый Ryzen 7 7800X3D в таких дефектах пока замечен не был.
Но, если зарубежные покупатели отделываются лёгким испугом и сдают сгоревший процессор по гарантии, то россиянам с параллельным импортом не остаётся надеяться на что-либо, кроме доброй воли продавца, который, если это перекупщики на Avito, в Telegram-каналов, либо это продавец на AliExpress, даже чеком покупку не сопровождает и, строго говоря, гарантию производителя процессора соблюдать не обязан.
Ведущий PRO Hi-Tech направил запрос представителям AMD по поводу данной проблемы.