Ryzen 9000 перетестировали с обновлённой Windows, BIOS и драйверами. Прирост остался околонулевым

Из игр тестировались Cyberpunk 2077, DOOM Eternal, PUBG. Cyberpunk запускалась в 1080p с впечатляющей графикой, FSR Qulaity. В целом заметно отстал из всех процессоров только 12 600К, а остальные были примерно на одном уровне.

В DOOM Eternal с графикой «Кошмар» и в 1080p процессор 7950Х выглядит хуже, чем 9600Х. Разница составляет по средней производительности между ними около 16%. В PUBG на ультра-графике разницы вновь почти не было. Все замеры — выше на изображениях.

Вывод

Тест в Corona показал, что разблокировка энергопотребления существенного прироста производительности не приносит. В то же время эксперт сейчас купил бы Ryzen 9000, только если нужно что-то взять срочно. Если же у вас есть возможность работать на старом «железе», то лучше продолжать это делать.