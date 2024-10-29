Ryzen 9900X сравнили с 7900X, 7800X3D и i7−14700KF

Первым делом процессоры проверили в играх без разгона. С результатами их тестирования в рабочих приложениях вы можете ознакомиться ниже.

Что касается игр, то они запускались в Full HD. Среди проектов были Cyberpupnk 2077, Starfield, Hogwarts Legacy, Warhammer 40,000: Space Marine II, StarCraft II, Uncharted 3 Ps3, PUBG: BATTLEGROUNDS, Counter Strike 2, Escape From Tarkov. Например, в Cyberpunk с ультра-пресетом и DLSS «Производительность» 9900X оказался на 13% быстрее предшественника по среднему FPS. При этом i7−14700KF был ещё на 12% быстрее, а 7800X3D — почти на 20% с энергопотреблением всего 80 Вт. С этими и другими замерами вы можете ознакомиться ниже.

Если сравнивать средние значения в играх в стоке, то Ryzen 9 9900X обходит предшественника 7900X на 9% по средней частоте кадров. И это не позволяет ему обогнать 7800X3D и i7−14700KF. Также у i7 в тяжёлых одиночных играх есть небольшое преимущество перед 9900X, а в онлайн-проектах они примерно равны.