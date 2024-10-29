Ryzen 9900X сравнили с 7900X, 7800X3D и i7−14700KF

Ryzen 9900X сравнили с 7900X, 7800X3D и i7−14700KFИ новый 9900X лучшей сейчас не покупать
Первым делом процессоры проверили в играх без разгона. С результатами их тестирования в рабочих приложениях вы можете ознакомиться ниже.
Что касается игр, то они запускались в Full HD. Среди проектов были Cyberpupnk 2077, Starfield, Hogwarts Legacy, Warhammer 40,000: Space Marine II, StarCraft II, Uncharted 3 Ps3, PUBG: BATTLEGROUNDS, Counter Strike 2, Escape From Tarkov. Например, в Cyberpunk с ультра-пресетом и DLSS «Производительность» 9900X оказался на 13% быстрее предшественника по среднему FPS. При этом i7−14700KF был ещё на 12% быстрее, а 7800X3D — почти на 20% с энергопотреблением всего 80 Вт. С этими и другими замерами вы можете ознакомиться ниже.
Если сравнивать средние значения в играх в стоке, то Ryzen 9 9900X обходит предшественника 7900X на 9% по средней частоте кадров. И это не позволяет ему обогнать 7800X3D и i7−14700KF. Также у i7 в тяжёлых одиночных играх есть небольшое преимущество перед 9900X, а в онлайн-проектах они примерно равны.
После разгона 9900X, 7900X и 7800X3D до 7600 МГц, а i7−14700KF до 7800 МГц результаты в играх были следующими. В среднем 9900X получил от разгона 18% производительности, но это всего на 1% больше, чем у 7900X. Чуть слабее ускорился i7: на 16%. 7800X3D смог похвастаться только 9-процентным приростом. В целом разогнанный 9900Х почти равен настроенному 14700KF.
Все полученные замеры — ниже.
Вывод
Несмотря на сниженную до 500 долларов цену, на старте 9900X стоит слишком дорого. Сборка с i7−14700KF выйдет у вас намного дешевле. При этом i7 будет лучше в Premiere Pro и тяжёлых ААА-играх. Если вас рабочие задачи не интересуют, то 7800X3D в играх будет доминировать, особенно если вам не нужен разгон. При этом данный процессор не требует дорогой материнской платы. Таким образом, Ryzen 9 9900X брать можно, но только когда его стоимость будет ниже, чем у конкурентов.
Тестовый стенд:
- видеокарта Palit GeForce RTX 4080 GameRock OC;
- процессор AMD Ryzen 9 9900X/AMD Ryzen 9 7900X/AMD Ryzen 7 7800X3D/Intel Сore i7−14700KF;
- матплата ASUS ROG Crosshair X670E HERO/MSI MPG Z790i EDGE WIFI;
- оперативная память DDR5 TeamGroup T-Force Xtreem [FFXD548G7200HC34ADC01] 2×24 ГБ;
- система охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer II-360;
- накопитель Kingston KC3000 2 ТБ;
- блок питания DeepCool PX1300P;
- корпус BC1 Open Benchtable;
- операционная система Windows 11 24H2.