Самую дешёвую видеокарту Intel ARC 310 протестировали в современных играх

Самую дешёвую видеокарту Intel ARC 310 протестировали в современных играхВот какой в них FPS
Тестовый стенд запускался с i5−12400F, оперативной памятью 32 ГБ 3200 МГц DDR4, операционной системой Windows 10 Pro.
Игра Fallout 4 шла с пресетом Medium, TAA. Средняя частота кадров в ней равнялась 83 к/с, минимальная — 68, максимальная — 103.
Counter-Strike 2 тестировалась с высоким пресетом, AA Off. В среднем в этой игре производительность составляла 110 к/с, минимальная — 62 к/с, максимальная — 141 к/с.
В игре The Witcher 3 с самой низкой графикой, FXAA средний FPS равнялся 58 к/с, минимальный — 49 к/с, максимальный — 69 к/с.
Игра Starfield запускалась с пресетом Lowest, XeSS Perf. При таких параметрах удалось в среднем получить 28 к/с, минимально — 19 к/с, максимально — 24 к/с. Также эта игра шла с графикой Lowest, FSR 3 50% Scale, Frame Gen. В этом случае средний FPS составил 38 к/с, минимальный — 31 к/с, максимальный — 48 к/с.
Apex Legends тестировалась с текстурами High, остальными настройками Lowest, TSAA. Средний FPS в этой игре равнялся 109 к/с, минимальный — 66 к/с, максимальный — 137 к/с.
Игра Baldur’s Gate 3 запускалась на настройках графики Lowest. Средняя частота кадров в ней составляла 31 к/с, минимальная — 21 к/с, максимальная — 41 к/с. После активации FSR 2.2 Ultra Perf. удалось в среднем получить уже 43 к/с, минимально — 34 к/с, максимально — 60 к/с.
Игра Grand Theft Auto V запускалась с графикой High, Detail Sliders 5/10, Soft Shadows, AFx8, Post FX Normal, FXAA. Средняя производительность в ней составляла 96 к/с, минимальная — 80 к/с, максимальная — 115 к/с.
Red Dead Redemption 2 тестировалась с текстурами Ultra, AFx4, остальными параметрами Lowest, Geo LOG Max, Grass LOD 2/10, TAA Medium. Средняя производительность равнялась в этой игре 52 к/с, минимальная — 46 к/с, максимальная — 57 к/с.
Cyberpunk 2077 с просто низкими настройками в среднем шла с 47 к/с, минимально удалось получить 41 к/с, максимально — 54 к/с. После активации XeSS Quality средний FPS составлял 59 к/с, минимальный — 53 к/с, максимальный — 68 к/с.
В игре Helldivers 2 с настройками графики Lowest, AA On удалось в среднем достичь 37 к/с, минимально — 33 к/с, максимально — 41 к/с. С Quality Redner Scale средняя частота кадров составляла 60 к/с, минимальная — 53 к/с, максимальная — 67 к/с.
Игра Fortnite запускалась с пресетом Low, 100% 3D Res, TAA. Средняя производительность в ней равнялась 83 к/с, минимальная — 62 к/с, максимальная — 106 к/с.
Вывод
В целом в современных играх в среднем вы можете получить с Intel ARC A310 около 62 к/с.