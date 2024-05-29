Самую дешёвую видеокарту Intel ARC 310 протестировали в современных играх

Тестовый стенд запускался с i5−12400F, оперативной памятью 32 ГБ 3200 МГц DDR4, операционной системой Windows 10 Pro.

Игра Fallout 4 шла с пресетом Medium, TAA. Средняя частота кадров в ней равнялась 83 к/с, минимальная — 68, максимальная — 103.

Counter-Strike 2 тестировалась с высоким пресетом, AA Off. В среднем в этой игре производительность составляла 110 к/с, минимальная — 62 к/с, максимальная — 141 к/с.

В игре The Witcher 3 с самой низкой графикой, FXAA средний FPS равнялся 58 к/с, минимальный — 49 к/с, максимальный — 69 к/с.

Игра Starfield запускалась с пресетом Lowest, XeSS Perf. При таких параметрах удалось в среднем получить 28 к/с, минимально — 19 к/с, максимально — 24 к/с. Также эта игра шла с графикой Lowest, FSR 3 50% Scale, Frame Gen. В этом случае средний FPS составил 38 к/с, минимальный — 31 к/с, максимальный — 48 к/с.

Apex Legends тестировалась с текстурами High, остальными настройками Lowest, TSAA. Средний FPS в этой игре равнялся 109 к/с, минимальный — 66 к/с, максимальный — 137 к/с.

Игра Baldur’s Gate 3 запускалась на настройках графики Lowest. Средняя частота кадров в ней составляла 31 к/с, минимальная — 21 к/с, максимальная — 41 к/с. После активации FSR 2.2 Ultra Perf. удалось в среднем получить уже 43 к/с, минимально — 34 к/с, максимально — 60 к/с.