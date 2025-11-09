Самую популярную видеокарту по статистике «железа» в Steam протестировали в играх 2025 года

Самую популярную видеокарту по статистике «железа» в Steam протестировали в играх 2025 годаRTX 3060 12 ГБ — «возрастная» легенда игрового железа
RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти в Battlefield 6 со средним пресетом, текстурами HD, DLAA выдавала в среднем 92 к/с. При этом игра запускалась в Full HD.
В Indiana Jones удалось получить в 1080р с пресетом High, Ultra Vegetation, Higher Res Textures, DLAA в среднем 71 к/с.
Kingdom Come Deliverance 2 тестировалась в Full HD и с пресетом High, SMAA 2TX со средним FPS 74 к/с.
Doom The Dark Ages шла в 1080р с пресетом Medium, DLSS Qaulity. Средняя частота кадров здесь равнялась 79 к/с.
The Outer Worlds 2 запускалась в 1080р с графикой Medium, текстурами High, DLSS Quality. Средний FPS в этой игре равнялся 75 к/с.
Игра Oblivion Remastered шла в FHD с Medium Preset, High Reflection, DLSS Quality. Средняя производительность в ней составляла 72 к/с.
Borderlands 4 тестировалась в 1080р с пресетом Medium, DLSS Balanced. Средняя производительность в этой игре составляла 62 к/с.
GTA 5 Enhanced запускалась в 1080р с графикой Very High RT, DLAA. В среднем удалось получить в ней 86 к/с.
Cyberpunk 2077 шла в Full HD на настройках графики RT Ultra, DLSS Performance. Средний FPS здесь равнялся 69 к/с. С High Preset, Crowds, Textures средняя частота кадров в игре составлял 77 к/с.
В игре Fortnite в 1080р с пресетом High, Nanite, Lumen High, ТАА средняя частота кадров равнялась 92 к/с.
Red Dead Redemption тестировалась в Full HD с текстурами Ultra, остальными настройками High, TAA High. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 85 к/с.
CS 2 запускалась в 1080р с пресетом Very High, AA Off. Средний FPS в ней составлял 272 к/с.
Вывод
В среднем в современных играх вы можете ожидать в 1080р от RTX 3060 около 93 к/с.