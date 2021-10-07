Самый дешёвый процессор AMD с интегрированной графикой протестировали в игре Battlefield 2042

Самый дешёвый процессор AMD с интегрированной графикой протестировали в игре Battlefield 2042Однако показал он не лучшие результаты
Процессор AMD Athlon 3000G тестировался в проекте Battlefield 2042. Производительность в игре демонстрировалась с дискретной видеокартой и без неё.
Сначала игра у ведущего вообще не запускалась. Однако причина была в драйверах, поэтому возврат к версии 21.8.2 решил проблему.
Без дискретной видеокарты и при разрешении 1024x768 средняя частота кадров составляла всего лишь 21 к/с, а в очень редких событиях она опускалась до 7 к/с. Вполне возможно, замечает эксперт, что производительность могла бы увеличиться с большим объёмом оперативной памяти (больше, чем 16 ГБ).
При добавлении дискретной видеокарты RTX 3060 ситуация несколько улучшилась. Но всё равно не намного. В 1080p средняя производительность составила 34 к/с, а в крайне редких событиях она снижалась до 8 к/с. То есть играть всё-таки с ней в Battlefield 2042 можно, но придётся мириться с низкой частотой кадров.