Самый дешёвый процессор AMD с интегрированной графикой протестировали в игре Battlefield 2042

Процессор AMD Athlon 3000G тестировался в проекте Battlefield 2042. Производительность в игре демонстрировалась с дискретной видеокартой и без неё.

Сначала игра у ведущего вообще не запускалась. Однако причина была в драйверах, поэтому возврат к версии 21.8.2 решил проблему.

Без дискретной видеокарты и при разрешении 1024x768 средняя частота кадров составляла всего лишь 21 к/с, а в очень редких событиях она опускалась до 7 к/с. Вполне возможно, замечает эксперт, что производительность могла бы увеличиться с большим объёмом оперативной памяти (больше, чем 16 ГБ).