Самый мощный Xeon на LGA 2011 сравнили с i3-12100F в играх

Тестовый стенд для Xeon включал корпус XASTRA Q700, матплату ASUS Rampage IV Formula на 2011 сокете, оперативную память GeIL 32 ГБ (4х8 ГБ), систему охлаждения MSI MAG CORELIQUID E360, видеокарту RTX 5070, блок питания Azza PS850G 850 Вт, SSD Samsung.

Разгон происходил на частоте 4,5 ГГц. Во встроенном бенчмарке в Cyberpunk 2077 прирост производительности составил около 9%, в Black Myth: Wukong - около 15%, в Shadow of the Tomb Raider - около 12%.

В тестовый стенд для i3-12100F вошли материнская плата ASUS ROG Strix Z790-E, кулер XASTRA AR400 FRGB BK, оперативная память Patriot Viper 32 ГБ DDR3 6000 МГц, видеокарта RTX 5070, блок питания Azza PS850G 850 Вт, SSD Samsung.

В Cyberpunk 2077 во встроенном бенчмарке удалось получить в среднем 69 к/с (1680 v2) и 87 к/с (i3-12100F), в Wukong разница составляла около 65% в среднем, в Shadow of the Tomb Raider - 143 к/с (1680 v2) и 162 к/с (i3-12100F).