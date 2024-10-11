Самый слабый процессор AMD Ryzen первого поколения проверили в играх в 2024 г.

К R3 1200 эксперт решил поставить мощную видеокарту RTX 3060 Ti. Тестировался процессор как в стоке, так и в разгоне (на 4000 МГц). Также были два модуля оперативной памяти по 8 ГБ (ОЗУ работала на 3333 МГц).

Ghost Runner 2 запускалась с низкой графикой в 1080p. Даже в стоке средний FPS был больше 100 к/с. Но всё равно в этой игре наблюдались микрофризы. С разгоном средняя частота кадров была выше примерно на 10-15 к/с.

В Forza Horizon 5 с низкими настройками в стоке 1200-й набирает в среднем 72 к/с, в разгоне - 95 к/с.

CS 2 шла на самых минимальных настройках. В целом играть было в обоих случаях не особо комфортно. При разгоне удалось получить на примерно 15 кадров в секунду больше: 87 к/с и 72 к/с соответственно. Часто встречаются в игре микрофризы, просадки до 50 к/с.

В Alan Wake 2 можно более-менее нормально играть только при разгоне. В среднем же в стоке здесь удалось получить 60 к/с, с разгоном - 74 к/с.