Самый слабый процессор AMD Ryzen первого поколения проверили в играх в 2024 г.В целом могло бы быть и хуже
К R3 1200 эксперт решил поставить мощную видеокарту RTX 3060 Ti. Тестировался процессор как в стоке, так и в разгоне (на 4000 МГц). Также были два модуля оперативной памяти по 8 ГБ (ОЗУ работала на 3333 МГц).
Ghost Runner 2 запускалась с низкой графикой в 1080p. Даже в стоке средний FPS был больше 100 к/с. Но всё равно в этой игре наблюдались микрофризы. С разгоном средняя частота кадров была выше примерно на 10-15 к/с.
В Forza Horizon 5 с низкими настройками в стоке 1200-й набирает в среднем 72 к/с, в разгоне - 95 к/с.
CS 2 шла на самых минимальных настройках. В целом играть было в обоих случаях не особо комфортно. При разгоне удалось получить на примерно 15 кадров в секунду больше: 87 к/с и 72 к/с соответственно. Часто встречаются в игре микрофризы, просадки до 50 к/с.
В Alan Wake 2 можно более-менее нормально играть только при разгоне. В среднем же в стоке здесь удалось получить 60 к/с, с разгоном - 74 к/с.
Far Cry 6 запускалась с минимальным пресетом. Стоковый Ryzen и в разгоне отличаются друг от друга на 10-15 к/с. В среднем это 53 и 65 к/с соответственно. При этом с разгоном игра идёт гораздо более стабильно.
В игре Resident Evil 4 ситуация такая же, как в большинстве предыдущих проектов. В среднем было в разгоне на 5-10 к/с больше, чем в стоке. То же самое касается фризов: их примерно в два раза меньше с разогнанным процессором.
Игра The Finals шла в стоке с 1200-м с FPS около 45 к/с в среднем с просадками до 35 к/с и очень нестабильным фреймтаймом. В разгоне средняя частота кадров была примерно 66 к/с.
Cyberpunk 2077 тестировалась с минимальными настройками, отключенным DLSS. В бенчмарке стоковый Ryzen 1200 набирает 51 к/с в среднем, а разогнанный - 67 к/с. В реальности же процессору тяжело даже при разгоне, в обоих случаях нестабильный фреймтайм, встречаются фризы.