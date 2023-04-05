Самый сложный выбор: Core i5-12600K, 13400F или 13500?

Игра A Plague Tale: Requiem шла с DX12, высоким пресетом, RO-Ultra Quality. В 1080p с RTX 3080 12 ГБ средняя частота кадров в ней равнялась 94 к/с (i5-12600K), 89 к/с (i5-13400F), 97 к/с (i5-13500), в 1440p - 82 к/с во всех случаях; с RX 6650 XT средний FPS составлял во всех случаях 68 к/с.

В Cyberpunk 2077 средняя частота кадров с DX12, высоким пресетом, TAA равнялась в 1080p с RTX 3080 - 131 к/с (12600K), 126 к/с (13400F), 135 к/с (13500), в 1440p - 130 к/с, 123 к/с, 131 к/с. С видеокартой RX 6650 XT в Full HD средний FPS составил 136 к/с, 126 к/с, 134 к/с.

Far Cry 6 запускалась с DX12, пресетом High, TAA. С RTX 3080 в разрешении 1080p частота кадров в среднем составляла 131 к/с (i5-12600K), 126 к/с (i5-13400F), 135 к/с (i5-13500), в 1440p - 130 к/с, 123 к/с, 131 к/с. С RX 6650 XT в 1080p удалось получить 136 к/с, 126 к/с, 134 к/с.

Shadow of the Tomb Raider шла с очень высоким пресетом, 100% Scale. Средний FPS в этом случае равнялся с RTX 3080 - 512 к/с (i5-12600K), 483 к/с (i5-13400F), 527 к/с (i5-13500) в 1080p и 390, 388, 391 к/с соответственно в 1440p. С видеокартой RX 6650 XT в разрешении 1080p показатели были следующими: 321 к/с, 320 к/с и 320 к/с.

В CS:GO с DX9, настройками Very High, MSAA/FSAA Off, TFx16 средняя производительность с RTX 3080 в 1080p составляла 529 к/с (с 12600K), 538 к/с (с 13400F), 560 к/с (с 13500). С RX 6650 XT в 1080p удавалось получить 431 к/с, 426 к/с и 445 к/с соответственно.