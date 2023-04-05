Самый сложный выбор: Core i5-12600K, 13400F или 13500?Что купить для современных игр?
В одном из выпусков на YouTube-канале NJ Tech эксперты узнали, какой процессор имеет смысл брать для игровой сборки: i5-12600K, 13400F или 13500. Тестировались игры в разрешении 1080p и 1440p.
Фото: NJ Tech
Наверняка вы уже задавались вопросом: какой процессор из i5 годится для игрового компьютера? Вот какие результаты вы сможете получить с i5-12600K, 13400F и 13500 в 15 современных играх. Тестировались все игры в 1080p и 1440p. Параметры всех процессоров - на изображении ниже.
Игра A Plague Tale: Requiem шла с DX12, высоким пресетом, RO-Ultra Quality. В 1080p с RTX 3080 12 ГБ средняя частота кадров в ней равнялась 94 к/с (i5-12600K), 89 к/с (i5-13400F), 97 к/с (i5-13500), в 1440p - 82 к/с во всех случаях; с RX 6650 XT средний FPS составлял во всех случаях 68 к/с.
В Cyberpunk 2077 средняя частота кадров с DX12, высоким пресетом, TAA равнялась в 1080p с RTX 3080 - 131 к/с (12600K), 126 к/с (13400F), 135 к/с (13500), в 1440p - 130 к/с, 123 к/с, 131 к/с. С видеокартой RX 6650 XT в Full HD средний FPS составил 136 к/с, 126 к/с, 134 к/с.
Far Cry 6 запускалась с DX12, пресетом High, TAA. С RTX 3080 в разрешении 1080p частота кадров в среднем составляла 131 к/с (i5-12600K), 126 к/с (i5-13400F), 135 к/с (i5-13500), в 1440p - 130 к/с, 123 к/с, 131 к/с. С RX 6650 XT в 1080p удалось получить 136 к/с, 126 к/с, 134 к/с.
Shadow of the Tomb Raider шла с очень высоким пресетом, 100% Scale. Средний FPS в этом случае равнялся с RTX 3080 - 512 к/с (i5-12600K), 483 к/с (i5-13400F), 527 к/с (i5-13500) в 1080p и 390, 388, 391 к/с соответственно в 1440p. С видеокартой RX 6650 XT в разрешении 1080p показатели были следующими: 321 к/с, 320 к/с и 320 к/с.
В CS:GO с DX9, настройками Very High, MSAA/FSAA Off, TFx16 средняя производительность с RTX 3080 в 1080p составляла 529 к/с (с 12600K), 538 к/с (с 13400F), 560 к/с (с 13500). С RX 6650 XT в 1080p удавалось получить 431 к/с, 426 к/с и 445 к/с соответственно.
С этими и остальными результатами тестирования вы можете ознакомиться на изображениях выше.
Вывод
В целом в 15 играх выше всего средний FPS был у i5-13500. Но разница между ним и i5-13400F составляла в 1080p с RTX 3080 - 7%, в 1440p - 3%, с RX 6650 XT в 1080p - 4%. Между i5-13500 и 12600K разница равнялась уже 8%, 3% и 4% соответственно.
Характеристики игровых сборок:
- процессор Intel Core i5-12600K/i5-13400F/i5-13500;
- материнская плата MSI Z690 Tomahawk WiFi DDR4;
- оперативная память DDR4 3200MHz CL16 2x16GB;
- система охлаждения Stock Cooler, MSI MAG 360 AIO;
- блок питания Corsair RM1000X;
- операционная система Windows 11 22H2 (Debloated);
- видеокарта Gigabyte RX 6650 XT Gaming/ASUS RTX 3080 12GB TUF GAMING.