Семь компьютеров конца XX - начала XXI века, которые всё ещё работают сегодня

Одни хотят приобрести самые современные компьютеры, а другие «оживляют» старые. Ниже - список из семи моделей 70-90-х годов XX столетия, которые даже сейчас способны выполнять некоторые несложные задачи.

IBM PS/2 35SX. Пользователю Reddit TheRealShyzah удалось из вышедшего из строя устройства сделать вполне рабочее. Выпущен был этот компьютер в 1992 году.

TDP System100. Модель 1982 года, диагональ экрана которой - всего 5 дюймов. Здесь установлено также монохромное устройство Portavision. Пользователь Reddit Jonny_Swanny смог вернуть компьютеру практически первоначальный вид.