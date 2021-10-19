Семь компьютеров конца XX - начала XXI века, которые всё ещё работают сегодня

Компьютеры
Сегодня в 13:14
2 мин.
Семь компьютеров конца XX - начала XXI века, которые всё ещё работают сегодняИх смогли «возродить» несколько энтузиастов
На «Хабре» компания Cloud4Y поделилась подборкой ретро-компьютеров, которые удалось восстановить пользователям.
Одни хотят приобрести самые современные компьютеры, а другие «оживляют» старые. Ниже - список из семи моделей 70-90-х годов XX столетия, которые даже сейчас способны выполнять некоторые несложные задачи.
- IBM PS/2 35SX. Пользователю Reddit TheRealShyzah удалось из вышедшего из строя устройства сделать вполне рабочее. Выпущен был этот компьютер в 1992 году.
- TDP System100. Модель 1982 года, диагональ экрана которой - всего 5 дюймов. Здесь установлено также монохромное устройство Portavision. Пользователь Reddit Jonny_Swanny смог вернуть компьютеру практически первоначальный вид.
- Commodore PET 2001. Вообще этот компьютер создавался на основе HAL 9000 из «Космической Одиссеи». В продаже он появился аж в 1977 году. Запустить его получилось у пользователя Amazingprojectionist.
- Olivetti Quaderno PT-XT-20. Это один из первых ноутбуков. Модель вышла в 1992 году, её вес - 3 кг. Здесь также есть NEC V30 8086 @ 16MHz, 1MB RAM, 20MB HDD, 640x400 B&W монитор. Оснащено устройство и функцией голосовой записи. Восстановил его пользователь EkriirkE.
- Grid GridCase 3. Выпущен в 1985 году. По внешнему виду напоминает современные ноутбуки. Из характеристик здесь процессор 8086 (5 МГц) и 8087 с 512 КБ оперативной памяти, дисковод на 760 КБ. Реставрацию устройства провёл пользователь CB_HK.
- Packard Bell PC. В 90-х годах эти компьютеры были очень популярны. После ремонта, проведённого пользователем Ravenshaddows, «начинка» Packard Bell PC начала 2000-х годов стала такой: процессор Pentium 2 с тактовой частотой 233 МГц, ОЗУ 384 Мб, видеокарта Radeon 9250, жёсткий диск объёмом 20 ГБ. Также у него есть разъём USB, звук, сеть.
- IRIS Indigo. Модель вышла в 1991 году. Восстановил её пользователь CB_HK, оснастив процессором MIPS R4000 100МГц, оперативной памятью 64 Мб, HDD на 4 ГБ, графикой XS24z с Z-буферизацией.