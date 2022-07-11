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Семь шагов, которые сделают ваш Windows 10 и Windows 11 стабильными и долговечными

Их перечислил эксперт
После установки Windows 10 или Windows 11 стали замечать, что система время от времени глючит? Тогда могут помочь несколько действий. О них рассказал пользователь Overclockers.
Семь шагов, которые сделают ваш Windows 10 и Windows 11 стабильными и долговечными

Пользователь Overclockers отмечает, что ему удалось добиться стабильной работы Windows 10 без переустановки. Например, на его компьютере, который используется для просмотра фильмов, прохождения самых простых игр, поиска в интернете, эта система без переустановки нормально функционирует уже в течение двух лет.

Для того чтобы ОС Windows 10 или Windows 11 работала долго и без сбоев, нужно выполнить несколько шагов.

  1. Откладывать обновления на две недели. Если установить обновления сразу после его выхода, есть риск столкнуться с различными проблемами. В Windows 10 есть даже специальная функция, позволяющая отложить обновления на какое-то время.

  2. Не торопиться переходить с Windows 10 на Windows 11. Это связано с тем, что разработчики первое время после выхода новой версии операционной системы будут исправлять различные ошибки. Подобное было и с Windows 10, когда эта ОС только вышла.

  3. Чем меньше твиков, тем лучше. На самом деле Windows 10 и Windows 11 устроены не так, как Windows XP и Windows 7. Если вы попытаетесь отключить какую-либо функцию, то это скажется на работе всей системы в целом. Дело в том, что W10 и W11 - это множество взаимозависимых процессов, служб и гипервизоров.

Семь шагов, которые сделают ваш Windows 10 и Windows 11 стабильными и долговечными

  1. Пользоваться встроенным антивирусом Microsoft Defender. В Windows 10 это уже не бесполезная программа, а неплохой защитник, который во многом равен другим бесплатным антивирусам. Только в Microsoft Defender нет рекламы и множества ненужных уведомлений.

  2. Использовать проверенные программы и драйверы. От этого во многом зависит стабильность работы операционной системы. Лучше всего собрать все утилиты и драйверы самостоятельно и установить их на компьютер вручную.

  3. Пользоваться минимумом программ и в основном работать с портабельными версиями. Чем больше программ установлено на компьютере с Windows 10 или 11, тем выше вероятность сбоев, конфликтов этих программ.

  4. Следить за актуальностью комплектующих. Вместо жёсткого диска для нормальной работы Windows 10 или 11 нужно приобрести SSD.

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