Семь шагов, которые сделают ваш Windows 10 и Windows 11 стабильными и долговечными

Пользователь Overclockers отмечает, что ему удалось добиться стабильной работы Windows 10 без переустановки. Например, на его компьютере, который используется для просмотра фильмов, прохождения самых простых игр, поиска в интернете, эта система без переустановки нормально функционирует уже в течение двух лет.

Для того чтобы ОС Windows 10 или Windows 11 работала долго и без сбоев, нужно выполнить несколько шагов.