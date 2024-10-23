Шесть новых ядер против восьми старых: Ryzen 5 8400F сравнили с Ryzen 7 5700X

CS 2 тестировалась с пресетом Custom. В разрешении 1080p в ней удалось получить в среднем 412 к/с (Ryzen 5 8400F) и 438 к/с (Ryzen 7 5700X), в 1440p — 388 и 408 к/с соответственно, в 4К — 277 к/с в обоих случаях.

BeamNG Drive запускалась с высокой графикой. В 1080p эта игра шла со средней частотой кадров 133 к/с (R5) и 150 к/с (R7), в 2К — со 130 и 141 к/с соответственно, в 4К — со 122 и 127 к/с соответственно.

Apex Legends шла с высоким пресетом. Средняя производительность в ней находилась на уровне 300 к/с в обоих случаях в 1080p, 299 к/с и 300 к/с с R5 и R7 соответственно в 1440р и 223 и 249 к/с соответственно в 4К.

ARK Survival Evolved шла на средних настройках графики. В Full HD средняя производительность в игре равнялась 195 к/с (R5) и 192 к/с (R7), в 2К — 193 и 185 к/с соответственно, в 4К — 183 и 175 к/с соответственно.

В игре Assetto Corsa с пресетом Default удалось в среднем получить в 1080p — 433 к/с (R5) и 496 к/с (R7), в 1440р — 427 и 509 к/с соответственно, в 4К — 426 и 505 к/с соответственно.

Игра Forza Horizon 5 запускалась с высоким пресетом. Средний FPS в этой игре находился в районе 247 к/с (R5) и 204 к/с (R7) в 1080p, 239 и 202 к/с соответственно в 2К и 209 и 180 к/с соответственно в 4К.

Fortnite Chapter 5 S3 тестировалась с DX12, пресетом Medium. В среднем удалось получить в 1080p 263 к/с (8400F) и 236 к/с (5700X), в 1440р — 253 и 262 к/с соответственно, в 4К — 209 и 193 к/с соответственно. В режиме Performance с графикой Epic средняя частота кадров равнялась в 1080p — 375 и 366 к/с соответственно, в 1440p — 387 и 404 к/с соответственно, в 4К — 389 и 368 к/с соответственно.

Red Dead Redemption 2 шла с ультра-графикой. Средняя частота кадров в ней равнялась в 1080p — 173 к/с (R5) и 136 к/с (R7), в 1440р — 170 к/с и 139 к/с соответственно, в 4К — 125 и 124 к/с соответственно.

В игре Warzone 3 Competitive с графикой Balanced удалось получить в среднем в 1080p — 199 к/с (R5) и 157 к/с (R7), в 2К — 198 и 160 к/с соответственно, в 4К — 179 и 154 к/с соответственно. С DLSS Quality результаты составляли в Full HD — 199 и 160 к/с соответственно, в 2К — 216 и 158 к/с соответственно, в 4К — 192 и 151 к/с соответственно.

Witcher 3 тестировалась с DLSS Quality и высоким пресетом. Средний FPS в 1080p составил 185 к/с (R5) и 159 к/с (R7), в 1440р — 181 и 156 к/с соответственно, в 4К — 138 и 146 к/с соответственно.

Cyberpunk 2077 запускалась с высоким пресетом. В среднем производительность в этой игре равнялась в 1080p — 117 к/с (R5) и 109 к/с (R7), в 1440р — 121 и 109 к/с соответственно, в 4К — 87 и 88 к/с соответственно. С DLSS Quality средняя частота кадров составляла в 1080p — 120 и 108 к/с соответственно, в 1440р — 120 и 107 к/с соответственно, в 4К — 132 и 109 к/с соответственно. С DLSS Quality + RTX On результаты находились в районе 90 и 77 к/с соответственно (1080p), 78 и 75 к/с соответственно (1440p) и 45 и 44 к/с соответственно (4К).

Microsoft Flight Simulator шла с высокой графикой. В разрешении 1080p средняя частота кадров составляла в игре 97 к/с (R5) и 90 к/с (R7), в 1440р — 98 и 93 к/с соответственно, в 4К — 96 и 90 к/с соответственно.

Naraka Bladepoint запускалась с высоким пресетом. Средний FPS в ней равнялся в 1080p — 274 и 275 к/с (с R5 и R7 соответственно), в 1440р — 267 и 259 к/с соответственно, в 4К — 191 и 184 к/с соответственно.

В игре PUBG с графикой Medium удалось получить в среднем в 1080p — 287 и 322 к/с (R5 и R7 соответственно), в 1440р — 275 и 302 к/с соответственно, в 4К — 296 и 287 к/с соответственно.

Rainbow Six Siege запускалась с графикой High. В Full HD средняя частота кадров в этой игре равнялась 422 к/с (R5) и 427 к/с (R7), в 1440p — 420 и 423 к/с соответственно, в 4К — 368 и 373 к/с соответственно.

Игра Rust шла с максимальной графикой. Средняя производительность в ней равнялась в Full HD — 193 к/с (R5) и 184 к/с (R7), в 1440p — 191 и 177 к/с соответственно, в 4К — 173 и 175 к/с соответственно.

С результатами тестирования в рабочих программах вы можете ознакомиться ниже (см. изображения).