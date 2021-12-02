Шесть самых странных современных клавиатур

Клавиатуры могут быть не только удобными, но и эффектными в плане дизайна. В представленной ниже подборке, как отмечает автор материала, - инструменты, которые не всегда комфортно использовать, хотя выглядят они привлекательно или как минимум необычно.

Azio Retro. Основные элементы клавиатуры выполнены из кожи и меди. Есть несколько вариантов расцветок, в том числе чёрный, белый, чёрно-золотой. По функциональности она аналогична обычной клавиатуре, то есть единственный плюс Azio Retro - дизайн. Работать на этой клавиатуре можно в стандартных программах: для игр она не подходит.