Шесть самых странных современных клавиатур

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Шесть самых странных современных клавиатурИх перечислили в блоге компании Selectel
В блоге IT-компании Selectel на «Хабре» назвали шесть наиболее необычных на сегодняшний день клавиатур. Предназначены они для разных целей: как дли игр, так и для стандартных офисных задач.
Клавиатуры могут быть не только удобными, но и эффектными в плане дизайна. В представленной ниже подборке, как отмечает автор материала, - инструменты, которые не всегда комфортно использовать, хотя выглядят они привлекательно или как минимум необычно.
- Azio Retro. Основные элементы клавиатуры выполнены из кожи и меди. Есть несколько вариантов расцветок, в том числе чёрный, белый, чёрно-золотой. По функциональности она аналогична обычной клавиатуре, то есть единственный плюс Azio Retro - дизайн. Работать на этой клавиатуре можно в стандартных программах: для игр она не подходит.
- Клавиатура судного дня. Дизайн у неё - в стиле промышленных систем, да и вообще на самом деле она представляет собой устройство для управления ракетами. Её можно восстановить и применять по назначению, отмечает автор.
- Bloody B740A Light Strike. Это геймерская модель, хотя для работы её тоже можно использовать. Переключатели у клавиатуры не механические, а оптические, что при поломке усложнит поиск и замену этих деталей. Оснащена модель влагозащитой, подсветкой, функцией записи макросов. В целом клавиатура очень прочная.
- Mad Catz MCB43107N0B2. Тоже игровое устройство. Имеет клавиатура кастомизируемую подсветку, сенсорную заднюю панель с подсветкой, 12 программируемых клавиш. Подключается девайс к компьютеру через USB. Ещё здесь предлагается собственное программное обеспечение компании, есть порты для микрофона и наушников.
- Koolertron Programmable Split Mechanical Keyboard. Это специальный инструмент для программистов и тех специалистов, которые постоянно работают с текстами. Считается, что подобное разделение клавиатуры позволяет печатать быстрее. Существует беспроводная и проводная версия устройства.
- Lily58 Pro. Похожая на предыдущую модель клавиатура. Она полностью кастомизируется. Из интересных особенностей здесь два LED-экрана, поддержка подсветки, возможность замены клавиш. На выбор есть уже спаянные модели и такие, которые нужно собирать самостоятельно.
Источник: Хабр