Шестиядерный Core i5-10400 сравнили с вдвое более дешёвым 12-ядерным Xeon

На канале Miyconst опубликован выпуск с тестированием двух процессоров. Core i5-10400 сравнили с Xeon E5-2690 V3 в таких играх, как Battlefield 5, Red Dead Redemption 2, GTA 5, Far Cry New Dawn, Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Anno 1800, Immortals Fenyx Rising, F1 2021, Forza Horizon 4, Shadow of the Tomb Raider, Total War: Three Kingdoms, Horizon Zero Dawn, Hitman 2, Metro Exodus, Age of Empires II: Definitive Edition, DCS World, Gears 5, Final Fantasy VII, Call of Duty Modern Warfare.

В 20 играх (кроме Final Fantasy VII, Call of Duty Modern Warfare) средний уровень производительности у Core i5-10400 был выше, чем у Xeon E5-2690 V3: 141 к/с против 138 к/с. То же самое и по минимальному числу кадров: Core i5-10400 с 87 к/с обошёл Xeon E5-2690 V3 с 84 к/с. По сравнению же с другими процессорами (Intel Core i9-9900 QQLS, AMD Ryzen 5 5600X) они проигрывают.