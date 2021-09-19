Шестиядерный Core i5-10400 сравнили с вдвое более дешёвым 12-ядерным Xeon

С точки зрения энергопотребления Core i5-10400 тоже лидирует: 310 Вт по сравнению с 360 Вт у Xeon E5-2690 V3. Это меньше, чем у Ryzen 5 5600X, который потребляет 320 Вт, и Core i9-9900 QQLS с 380 Вт.

В играх Final Fantasy VII и Call of Duty Modern Warfare тестировались два значения: время, которое процессоры тратят на загрузку игровых сцен, и оценка работы процессора. В первой Core i5-10400 тратит 17 секунд на загрузку и получает 23 тысячи баллов, Xeon E5-2690 V3 - на секунду больше (18 секунд) и получил 20 тысяч баллов. Также по MSI Afterburner можно сделать вывод, что i5-10400 зачастую производительнее в первой игре на 20-30 кадров. Во второй игре для тестирования есть только счётчик количества кадров в секунду. Согласно его значениям, Core i5-10400 оказывается быстрее Xeon E5-2690 V3: разница между ними составляет 20-30 кадров в секунду, как заключает автор.

Для игрового ПК эксперт советует приобрести Core i5-10400. Если же требуется компьютер для работы и возможностью запуска игр, то можно выбрать Xeon E5-2690 V3. Всё зависит ещё и от стоимости и от того, за какую цену вы готовы приобрести процессор.

Напомним, процессор Intel Core i5-10400 для домашних компьютеров построен на базе архитектуры Comet Lake, оборудован 6 ядрами и 12 потоками с частотой от 2,9 в базе до 4,0 ГГц в режиме Turbo Boost. В настоящее время такой процессор стоит в среднем 17 тысяч рублей.

Intel Xeon E5-2690 v3 - процессор для промышленных компьютеров (серверов), вышел в сентябре 2014 года, построен на базе архитектуры Haswell-EP. Оборудован 12 ядрами при 24 потоках, частота каждого ядра составляет 2,6 ГГц в базе и 3,5 ГГц в Turbo-режиме. Долгое время эта модель редко мелькала в свободной продаже из-за высокой цены, но сегодня на таких китайских площадках, как Aliexpress, часто встречаются экземпляры стоимостью от 6900 до 7500 рублей. По этой причине процессор стал популярен у энтузиастов как способ собрать быстрый и недорогой компьютер под многопоточные задачи.

Конфигурация тестируемого ПК: ОС Windows 10 Pro x64 Build 19043, видеокарта AMD Radeon RX 6800XT, видеодрайверы AMD Adrenalin 2020 Edition 21.6.1, оперативная память 4 x 8 ГБ G.Skill DDR4-3200 CL14, материнская плата AsRock B365 Pro4 (сокет LGA 1151)/MSI Z590A-Pro (сокет LGA 1200)/JingSha X99-D8 (сокет LGA 2011-3)/MSI B450 Tomahawk Max II (сокет AM4), SSD Samsung 850 Evo 256 ГБ/Samsung 860 Evo 2 TБ, блок питания EVGA SuperNova 750 P2, кулер Noctua NH-D15.

Полная версия выпуска находится здесь.