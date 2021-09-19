Шестиядерный Core i5-10400 сравнили с вдвое более дешёвым 12-ядерным Xeon

Шестиядерный Core i5-10400 сравнили с вдвое более дешёвым 12-ядерным XeonТестирование проводилось в 22 играх
На канале Miyconst опубликован выпуск с тестированием двух процессоров. Core i5-10400 сравнили с Xeon E5-2690 V3 в таких играх, как Battlefield 5, Red Dead Redemption 2, GTA 5, Far Cry New Dawn, Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Anno 1800, Immortals Fenyx Rising, F1 2021, Forza Horizon 4, Shadow of the Tomb Raider, Total War: Three Kingdoms, Horizon Zero Dawn, Hitman 2, Metro Exodus, Age of Empires II: Definitive Edition, DCS World, Gears 5, Final Fantasy VII, Call of Duty Modern Warfare.
В 20 играх (кроме Final Fantasy VII, Call of Duty Modern Warfare) средний уровень производительности у Core i5-10400 был выше, чем у Xeon E5-2690 V3: 141 к/с против 138 к/с. То же самое и по минимальному числу кадров: Core i5-10400 с 87 к/с обошёл Xeon E5-2690 V3 с 84 к/с. По сравнению же с другими процессорами (Intel Core i9-9900 QQLS, AMD Ryzen 5 5600X) они проигрывают.
С точки зрения энергопотребления Core i5-10400 тоже лидирует: 310 Вт по сравнению с 360 Вт у Xeon E5-2690 V3. Это меньше, чем у Ryzen 5 5600X, который потребляет 320 Вт, и Core i9-9900 QQLS с 380 Вт.
В играх Final Fantasy VII и Call of Duty Modern Warfare тестировались два значения: время, которое процессоры тратят на загрузку игровых сцен, и оценка работы процессора. В первой Core i5-10400 тратит 17 секунд на загрузку и получает 23 тысячи баллов, Xeon E5-2690 V3 - на секунду больше (18 секунд) и получил 20 тысяч баллов. Также по MSI Afterburner можно сделать вывод, что i5-10400 зачастую производительнее в первой игре на 20-30 кадров. Во второй игре для тестирования есть только счётчик количества кадров в секунду. Согласно его значениям, Core i5-10400 оказывается быстрее Xeon E5-2690 V3: разница между ними составляет 20-30 кадров в секунду, как заключает автор.
Для игрового ПК эксперт советует приобрести Core i5-10400. Если же требуется компьютер для работы и возможностью запуска игр, то можно выбрать Xeon E5-2690 V3. Всё зависит ещё и от стоимости и от того, за какую цену вы готовы приобрести процессор.
Напомним, процессор Intel Core i5-10400 для домашних компьютеров построен на базе архитектуры Comet Lake, оборудован 6 ядрами и 12 потоками с частотой от 2,9 в базе до 4,0 ГГц в режиме Turbo Boost. В настоящее время такой процессор стоит в среднем 17 тысяч рублей.
Intel Xeon E5-2690 v3 - процессор для промышленных компьютеров (серверов), вышел в сентябре 2014 года, построен на базе архитектуры Haswell-EP. Оборудован 12 ядрами при 24 потоках, частота каждого ядра составляет 2,6 ГГц в базе и 3,5 ГГц в Turbo-режиме. Долгое время эта модель редко мелькала в свободной продаже из-за высокой цены, но сегодня на таких китайских площадках, как Aliexpress, часто встречаются экземпляры стоимостью от 6900 до 7500 рублей. По этой причине процессор стал популярен у энтузиастов как способ собрать быстрый и недорогой компьютер под многопоточные задачи.
Конфигурация тестируемого ПК: ОС Windows 10 Pro x64 Build 19043, видеокарта AMD Radeon RX 6800XT, видеодрайверы AMD Adrenalin 2020 Edition 21.6.1, оперативная память 4 x 8 ГБ G.Skill DDR4-3200 CL14, материнская плата AsRock B365 Pro4 (сокет LGA 1151)/MSI Z590A-Pro (сокет LGA 1200)/JingSha X99-D8 (сокет LGA 2011-3)/MSI B450 Tomahawk Max II (сокет AM4), SSD Samsung 850 Evo 256 ГБ/Samsung 860 Evo 2 TБ, блок питания EVGA SuperNova 750 P2, кулер Noctua NH-D15.
Полная версия выпуска находится здесь.