Шестиядерный Core i7-5820 вышел в 2014 г. и был бешено дорогим. Насколько он хорош сегодня

Шестиядерный Core i7-5820 вышел в 2014 г. и был бешено дорогим. Насколько он хорош сегодняЕго протестировали в современных играх
В рамках одного из выпусков на YouTube-канале RandomGaminginHD эксперт выяснил, какую производительность обеспечивает в 2023 году процессор Intel Core i7-5820.
Для процессора Intel Core i7-5820 подойдут материнские платы на платформе X99. Также ведущий использовал кулер Noctua, оперативную память 32 ГБ Quad Channel DDR4. Эксперту удалось разогнать процессор до 4,3 ГГц. Он проверил игры с ним в 1080p и в 1440p.
Первым делом ведущий запустил игры в 1080p с RTX 3050.
При разгоне в The Witcher 3 Next-Gen в 1080p с пресетом High, SSAO, SSR Low, TAAU средняя частота кадров составляла 92 к/с. В очень редких событиях FPS равнялся 32 к/с.
В Apex Legends в Full HD на самых высоких настройках и с TSAA, Spot Shadows Low средняя производительность составляла 131 к/с. Снижалась частота кадров в очень редких событиях до 87 к/с.
Игра Red Dead Redemption 2 с Ultra Textures, All Else High, TAA Med, Water Phys. Med, Geo LOD Max, Grass LOD 2/10. Средняя производительность находилась в игре на уровне 66 к/с, в очень редких событиях она опускалась до 40 к/с.
The Last of Us с пресетом Medium в среднем шла с 56 к/с. В крайне редких событиях в этой игре удалось получить 25 к/с.
Cyberpunk 2077 тестировалась на настройках графики Medium с Medium Crowds, Medium Textures. Средняя частота кадров в ней составляла 64 к/с, в очень редких событиях - 41 к/с.
Spider-Man шла с высоким пресетом и TAA. Средний FPS в этой игре составил 84 к/с, в крайне редких событиях - 39 к/с.
Elden Ring запускалась на высоких настройках графики (60FPS Cap). Средняя производительность в ней равнялась 60 к/с, в очень редких событиях - 36 к/с.
В 1440p с разгоном и с видеокартой RTX 3060 Ti результаты тестирования были следующими. Запускались игры с теми же параметрами, что и в 1080p.
Игра Cyberpunk 2077 шла с пресетом Medium, Medium Crowds, Medium Textures. Средняя частота кадров в ней находилась на уровне 70 к/с, а в очень редких событиях снижалась до 44 к/с.
The Witcher 3 Next-Gen запускалась в среднем с 99 к/с, в крайне редких событиях - с 33 к/с.
В Spider-Man удалось получить 92 к/с в среднем, а также 38 к/с в очень редких событиях.
Apex Legends шла со средней частотой кадров 141 к/с, в крайне редких событиях - 60 к/с.
Elden Ring тестировалась в среднем с 60 к/с, в очень редких событиях - с 27 к/с.
В игре Red Dead Redemption 2 средняя производительность находилась на уровне 86 к/с, в крайне редких событиях - 40 к/с.
Игра The Last of Us шла со средним FPS 68 к/с и с производительностью в очень редких событиях 14 к/с.
Помимо этого, ведущий сравнил двухканальную память с четырёхканальной в играх. В Cyberpunk 2077 на самых низких настройках в 720p средний FPS в четырёхканальном режиме равнялся 133 к/с, в двухканальном - 122 к/с, в The Last of Us с теми же параметрами - 104 к/с и 99 к/с соответственно.