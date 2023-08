Шестиядерный Core i7-5820 вышел в 2014 г. и был бешено дорогим. Насколько он хорош сегодня

В 1440p с разгоном и с видеокартой RTX 3060 Ti результаты тестирования были следующими. Запускались игры с теми же параметрами, что и в 1080p.

Игра Cyberpunk 2077 шла с пресетом Medium, Medium Crowds, Medium Textures. Средняя частота кадров в ней находилась на уровне 70 к/с, а в очень редких событиях снижалась до 44 к/с.

The Witcher 3 Next-Gen запускалась в среднем с 99 к/с, в крайне редких событиях - с 33 к/с.

В Spider-Man удалось получить 92 к/с в среднем, а также 38 к/с в очень редких событиях.

Apex Legends шла со средней частотой кадров 141 к/с, в крайне редких событиях - 60 к/с.

Elden Ring тестировалась в среднем с 60 к/с, в очень редких событиях - с 27 к/с.

В игре Red Dead Redemption 2 средняя производительность находилась на уровне 86 к/с, в крайне редких событиях - 40 к/с.

Игра The Last of Us шла со средним FPS 68 к/с и с производительностью в очень редких событиях 14 к/с.

Помимо этого, ведущий сравнил двухканальную память с четырёхканальной в играх. В Cyberpunk 2077 на самых низких настройках в 720p средний FPS в четырёхканальном режиме равнялся 133 к/с, в двухканальном - 122 к/с, в The Last of Us с теми же параметрами - 104 к/с и 99 к/с соответственно.