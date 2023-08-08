Шестиядерный Core i7-5820 вышел в 2014 г. и был бешено дорогим. Насколько он хорош сегодня

Для процессора Intel Core i7-5820 подойдут материнские платы на платформе X99. Также ведущий использовал кулер Noctua, оперативную память 32 ГБ Quad Channel DDR4. Эксперту удалось разогнать процессор до 4,3 ГГц. Он проверил игры с ним в 1080p и в 1440p.

Первым делом ведущий запустил игры в 1080p с RTX 3050.

При разгоне в The Witcher 3 Next-Gen в 1080p с пресетом High, SSAO, SSR Low, TAAU средняя частота кадров составляла 92 к/с. В очень редких событиях FPS равнялся 32 к/с.

В Apex Legends в Full HD на самых высоких настройках и с TSAA, Spot Shadows Low средняя производительность составляла 131 к/с. Снижалась частота кадров в очень редких событиях до 87 к/с.

Игра Red Dead Redemption 2 с Ultra Textures, All Else High, TAA Med, Water Phys. Med, Geo LOD Max, Grass LOD 2/10. Средняя производительность находилась в игре на уровне 66 к/с, в очень редких событиях она опускалась до 40 к/с.

The Last of Us с пресетом Medium в среднем шла с 56 к/с. В крайне редких событиях в этой игре удалось получить 25 к/с.

Cyberpunk 2077 тестировалась на настройках графики Medium с Medium Crowds, Medium Textures. Средняя частота кадров в ней составляла 64 к/с, в очень редких событиях - 41 к/с.

Spider-Man шла с высоким пресетом и TAA. Средний FPS в этой игре составил 84 к/с, в крайне редких событиях - 39 к/с.

Elden Ring запускалась на высоких настройках графики (60FPS Cap). Средняя производительность в ней равнялась 60 к/с, в очень редких событиях - 36 к/с.