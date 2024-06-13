Шутки ради: Intel Core i5 8400 сравнили с AMD Ryzen 5 8400F

Шутки ради: Intel Core i5 8400 сравнили с AMD Ryzen 5 8400FИх тестировали в играх в 1080p
Игровой компьютер с Core i5−8400 включал в себя также оперативную память 32 ГБ DDR4 3200, видеокарту RTX 4070 Super, PCIe 3.0×16. Что касается конфигурации с AMD Ryzen 5 8400F, то в неё входили также ОЗУ 32 ГБ DDR5 6400, RTX 4070 Super, PCIe 4.0×8.
В игре Fallout 4 с ультра-пресетом удалось в среднем получить 115 к/с (i5−8400) и 149 к/с (R5 8400F).
Kingdom Come Deliverance запускалась с пресетом High, текстурами HD. В среднем в этой игре FPS составлял 85 к/с (с Intel) и 127 к/с (с AMD).
Starfield тестировалась на настройках графики High. Средняя частота кадров в ней равнялась 43 к/с (i5−8400) и 76 к/с (R5 8400F).
Игра The Witcher 3 запускалась с ультра-графикой. В среднем в ней FPS составлял 82 к/с (с i5−8400) и 143 к/с (с Ryzen 5 8400F).
Cyberpunk 2077 шла тоже с пресетом Ultra. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 58 к/с (Intel) и 93 к/с (AMD).
В игре Red Dead Redemption 2 с текстурами Ultra, остальными параметрами High удалось в среднем получить 73 к/с (i5−8400) и 125 к/с (Ryzen 5 8400F).
Вывод
Разница между i5−8400 и Ryzen 5 8400F во всех играх в целом составляла по среднему FPS порядка 57% (76 к/с и 119 к/с соответственно).