Шутки ради: Intel Core i5 8400 сравнили с AMD Ryzen 5 8400F

Игровой компьютер с Core i5−8400 включал в себя также оперативную память 32 ГБ DDR4 3200, видеокарту RTX 4070 Super, PCIe 3.0×16. Что касается конфигурации с AMD Ryzen 5 8400F, то в неё входили также ОЗУ 32 ГБ DDR5 6400, RTX 4070 Super, PCIe 4.0×8.

В игре Fallout 4 с ультра-пресетом удалось в среднем получить 115 к/с (i5−8400) и 149 к/с (R5 8400F).

Kingdom Come Deliverance запускалась с пресетом High, текстурами HD. В среднем в этой игре FPS составлял 85 к/с (с Intel) и 127 к/с (с AMD).

Starfield тестировалась на настройках графики High. Средняя частота кадров в ней равнялась 43 к/с (i5−8400) и 76 к/с (R5 8400F).