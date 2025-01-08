Сколько fps выжмет Intel Arc B580 в паре с бюджетным i5-12400F

Игра The Witcher 3 шла с ультра-пресетом, TAAU. Средняя производительность в ней составляла 133 к/с (1080p) и 118 к/с (1440p).

Stalker 2 тестировалась с графикой Medium, TAA. Средняя частота кадров в этой игре находилась в районе 59 к/с (FHD) и 46 к/с (2К).

Call of Duty: Black Ops 6 запускалась с пресетом Basic. В среднем FPS в ней равнялся 110 к/с (1080p) и 85 к/с (1440p).

В игре Cyberpunk 2077 с высоким пресетом удалось в среднем получить 87 к/с (Full HD) и 64 к/с (Quad HD).

В Red Dead Redemption 2 с текстурами Ultra, остальными параметрами High, TAA High средняя производительность составляла 103 к/с (1080p) и 90 к/с (1440p).

Вывод

В целом в играх сборка i5−12400F и ARC B580 показывает себя довольно хорошо. В среднем на ней удалось получить в 1080p — 114 к/с, в 1440p — 96 к/с соответственно.

Тестовый стенд: