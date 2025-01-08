Сколько fps выжмет Intel Arc B580 в паре с бюджетным i5-12400F

Сколько fps выжмет Intel Arc B580 в паре с бюджетным i5-12400FВ разрешениях 1080p и 1440p
Spider-Man Remastered тестировалась с графикой Very High, TAA. В среднем в 1080p здесь удалось получить 100 к/с, в 1440p — 99 к/с.
Baldur’s Gate 3 запускалась с высоким пресетом, TAA. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 111 к/с (1080p) и 82 к/с (1440p).
Black Myth: Wukong шла с пресетом Low, TSR. Здесь в среднем производительность находилась в районе 68 к/с (1080p) и 48 к/с (1440p).
В игре Counter-Strike 2 на настройках графики High с MSAA Off удалось в среднем достичь 299 к/с (FHD) и 251 к/с (QHD).
Grand Theft Auto V тестировалась с самыми высокими настройками графики, FXAA. Средний FPS в ней составлял 90 к/с в обоих случаях.
Hogwarts Legacy запускалась с графикой High, TAA Low. Средняя производительность в этом проекте равнялась 96 к/с (1080p) и 84 к/с (2К).
Игра The Witcher 3 шла с ультра-пресетом, TAAU. Средняя производительность в ней составляла 133 к/с (1080p) и 118 к/с (1440p).
Stalker 2 тестировалась с графикой Medium, TAA. Средняя частота кадров в этой игре находилась в районе 59 к/с (FHD) и 46 к/с (2К).
Call of Duty: Black Ops 6 запускалась с пресетом Basic. В среднем FPS в ней равнялся 110 к/с (1080p) и 85 к/с (1440p).
В игре Cyberpunk 2077 с высоким пресетом удалось в среднем получить 87 к/с (Full HD) и 64 к/с (Quad HD).
В Red Dead Redemption 2 с текстурами Ultra, остальными параметрами High, TAA High средняя производительность составляла 103 к/с (1080p) и 90 к/с (1440p).
Вывод
В целом в играх сборка i5−12400F и ARC B580 показывает себя довольно хорошо. В среднем на ней удалось получить в 1080p — 114 к/с, в 1440p — 96 к/с соответственно.
Тестовый стенд:
- процессор i5−12400F;
- оперативная память 32 ГБ (2×16 ГБ 6000 МГц);
- видеокарта Intel ARC B580 Sparkle Titan OC;
- операционная система Windows 10;
- драйверы версии .6256;
- Re-Bar On.