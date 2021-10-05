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Сколько сейчас стоит сверхбюджетный игровой компьютер

Об этом рассказал пользователь Overclockers
Один из пользователей портала Overclockers поделился списком комплектующих для сборки недорогого геймерского компьютера. Этот вариант сборки актуален на осень 2021 года.
Сколько сейчас стоит сверхбюджетный игровой компьютер

Автор перечислил основные запчасти, на которые точно стоит потратиться ради игрового компьютера. К тому же стоят они недорого. Эта сборка даст возможность запускать часть игр, работать в интернете, учиться, смотреть различные фильмы. Примеры всех деталей взяты из компьютерного магазина "Регард".

В качестве процессора предлагается отдать предпочтение Intel Core i3-10100F. Цена у него ниже, чем у Ryzen 3 1200, однако он отличается большим количеством потоков и лучшей производительностью. Стоимость - 7 020 рублей.

Из материнских плат подойдёт Biostar H510MH/E 2.0 на чипсете Intel H510. У неё есть пара портов USB 3.2, а также видеовыходы для процессора со встроенной графикой. Стоимость - 5 570 рублей.

Необходимый объём оперативной памяти - 16 ГБ. Для этого автор советует приобрести два модуля 8 ГБ DDR4 Crucial (CT8G4DFRA266) с частотой 2666 МГц, поставить их в двухканальный режим. Стоимость одной - 2 830 рублей.

Сколько сейчас стоит сверхбюджетный игровой компьютер

Из SSD-накопителей пользователь выбрал Netac N600S (NT01N600S-256G-S3X) объёмом 256 ГБ. Стоимость - 2 540 рублей.

Для игр из бюджетных подойдёт видеокарта GeForce GT 1030. Стоит она 8 750 рублей и даёт возможность в множество старых игровых проектов и некоторые новые. Также у неё есть выходы DVI и HDMI - к компьютеру можно будет подключить телевизор либо ещё один монитор.

Блок питания подойдёт такой, как FSP ATX-450PNR-I. Он обладает мощность 450 Вт, чего вполне хватит для игр. Стоимость модели - 2 тысячи рублей.

Последнее - корпус. Автор предлагает купить ACCORD E-01 Black. Несмотря на небольшой размер, в него вместятся ATX платы и видеокарты до 300 мм длиной. Также здесь есть место для двух вентиляторов по 120 мм и один - 93 мм, порт USB 3.0.

Общая стоимость сборки составит 33 420 рублей.