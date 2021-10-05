Сколько сейчас стоит сверхбюджетный игровой компьютер

Сколько сейчас стоит сверхбюджетный игровой компьютерОб этом рассказал пользователь Overclockers
Автор перечислил основные запчасти, на которые точно стоит потратиться ради игрового компьютера. К тому же стоят они недорого. Эта сборка даст возможность запускать часть игр, работать в интернете, учиться, смотреть различные фильмы. Примеры всех деталей взяты из компьютерного магазина "Регард".
В качестве процессора предлагается отдать предпочтение Intel Core i3-10100F. Цена у него ниже, чем у Ryzen 3 1200, однако он отличается большим количеством потоков и лучшей производительностью. Стоимость - 7 020 рублей.
Из материнских плат подойдёт Biostar H510MH/E 2.0 на чипсете Intel H510. У неё есть пара портов USB 3.2, а также видеовыходы для процессора со встроенной графикой. Стоимость - 5 570 рублей.
Необходимый объём оперативной памяти - 16 ГБ. Для этого автор советует приобрести два модуля 8 ГБ DDR4 Crucial (CT8G4DFRA266) с частотой 2666 МГц, поставить их в двухканальный режим. Стоимость одной - 2 830 рублей.
Из SSD-накопителей пользователь выбрал Netac N600S (NT01N600S-256G-S3X) объёмом 256 ГБ. Стоимость - 2 540 рублей.
Для игр из бюджетных подойдёт видеокарта GeForce GT 1030. Стоит она 8 750 рублей и даёт возможность в множество старых игровых проектов и некоторые новые. Также у неё есть выходы DVI и HDMI - к компьютеру можно будет подключить телевизор либо ещё один монитор.
Блок питания подойдёт такой, как FSP ATX-450PNR-I. Он обладает мощность 450 Вт, чего вполне хватит для игр. Стоимость модели - 2 тысячи рублей.
Последнее - корпус. Автор предлагает купить ACCORD E-01 Black. Несмотря на небольшой размер, в него вместятся ATX платы и видеокарты до 300 мм длиной. Также здесь есть место для двух вентиляторов по 120 мм и один - 93 мм, порт USB 3.0.
Общая стоимость сборки составит 33 420 рублей.