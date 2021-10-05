Сколько сейчас стоит сверхбюджетный игровой компьютер

Автор перечислил основные запчасти, на которые точно стоит потратиться ради игрового компьютера. К тому же стоят они недорого. Эта сборка даст возможность запускать часть игр, работать в интернете, учиться, смотреть различные фильмы. Примеры всех деталей взяты из компьютерного магазина "Регард".

В качестве процессора предлагается отдать предпочтение Intel Core i3-10100F. Цена у него ниже, чем у Ryzen 3 1200, однако он отличается большим количеством потоков и лучшей производительностью. Стоимость - 7 020 рублей.

Из материнских плат подойдёт Biostar H510MH/E 2.0 на чипсете Intel H510. У неё есть пара портов USB 3.2, а также видеовыходы для процессора со встроенной графикой. Стоимость - 5 570 рублей.

Необходимый объём оперативной памяти - 16 ГБ. Для этого автор советует приобрести два модуля 8 ГБ DDR4 Crucial (CT8G4DFRA266) с частотой 2666 МГц, поставить их в двухканальный режим. Стоимость одной - 2 830 рублей.