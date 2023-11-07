Сложный выбор в бюджетный комп: RTX 2060 Super 6 ГБ против RTX 3050 8 ГБ

Сложный выбор в бюджетный комп: RTX 2060 Super 6 ГБ против RTX 3050 8 ГБКакая видеокарта лучше в играх?
На YouTube-канале Hardware Tested сравнили в восьми современных играх в 1080p RTX 2060 Super и RTX 3050. Что лучше всё-таки покупать?
Warzone 2.0 запускалась с высоким/средним пресетом. Средняя частота кадров в ней находилась на уровне 85 к/с с RTX 2060 Super и 80 к/с с RTX 3050, максимальная - 100 к/с и 95 к/с соответственно, минимальная - 78 к/с и 66 к/с соответственно.
The Witcher 3 тестировалась на ультра-настройках графики. В среднем FPS в ней составил 70 к/с (2060S) и 66 к/с (3050), максимальный - 79 к/с и 81 к/с соответственно, минимальный - 62 к/с и 45 к/с соответственно.
Игра Battlefield 5 шла с высоким пресетом. Средний FPS в ней равнялся 77 к/с с 2060S и 71 к/с с 3050. Максимум удалось получить 97 к/с и 85 к/с соответственно, минимум - 64 к/с и 60 к/с.
В Cyberpunk 2077 на высоких настройках графики в среднем удалось получить 87 к/с (RTX 2060 Super) и 92 к/с (RTX 3050), максимально - 108 к/с и 111 к/с соответственно, минимально - 75 к/с и 77 к/с соответственно.
GTA 5 запускалась с высоким пресетом. Средний FPS составил в ней 177 к/с (RTX 2060 Super) и 157 к/с (RTX 3050), максимальный - 189 к/с и 188 к/с соответственно, минимальный - 146 и 129 к/с.
Red Dead Redemption 2 тестировалась на настройках Epic. В среднем производительность равнялась в ней 67 к/с и 54 к/с (с RTX 2060 Super и RTX 3050 соответственно), максимальный FPS - 76 к/с и 61 к/с, минимальный FPS - 61 к/с и 47 к/с.
Rainbow Six Siege шла на высоких настройках графики. Средняя производительность в ней равнялась 299 к/с (RTX 2060 Super) и 291 к/с (RTX 3050), максимальная - 369 к/с и 347 к/с соответственно, минимальная - 223 к/с и 242 к/с.
Rust запускалась с пресетом 1/100. Средний FPS в ней находился на уровне 112 к/с (RTX 2060 Super) и 99 к/с (RTX 3050), максимальный - 123 к/с и 114 к/с соответственно, минимальный - 94 к/с и 89 к/с соответственно.
Вывод
Для игр в недорогой компьютер лучше всего поставить RTX 2060 Super. Между ней и RTX 3050 разница во всех протестированных играх в 1080p по средней производительности составила 7% (122 к/с и 114 к/с соответственно).
Тестовый стенд с RTX 2060 Super:
- процессор Ryzen 7 3700X;
- видеокарта MSI RTX 2060 Super;
- оперативная память Team Group XTreem 16 ГБ (2x8) 3200 МГц CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS X570-E;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).
Тестовый стенд с RTX 3050:
- процессор Ryzen 7 3700X;
- видеокарта Asus RTX 3050 8 ГБ (Driver: 531.18);
- оперативная память Team Group XTreem 16 ГБ (2x8) 3200 МГц CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS X570-E;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).