Слухи лгут: Xeon оказался на уровне Ryzen 5500 даже в новейших играх

Все протестированные игры запускались в Full HD на максимальных настройках графики. В Cyberpunk 2077 процессор Xeon E3 1240V5 во время езды выдаёт около 40 к/с, а E5 2660V и R5 5500 — 65−70 FPS. При этом немного стабильнее идёт игра всё же на Ryzen.

В Warhammer 40 000: SPACE MARINE 2 гораздо заметнее лидирует уже 5500-й с 67−70 к/с в среднем, тогда как Xeon’ы отстают с 53 к/с.

S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl шёл лучше всего вновь на Ryzen. Средний FPS у него составлял 56 к/с, у 2660V3 — 45 к/с, у 1240V5 — 37 к/с.