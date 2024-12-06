Слухи лгут: Xeon оказался на уровне Ryzen 5500 даже в новейших играх

Опубликовано 06 декабря 2024, 16:301 мин.
Слухи лгут: Xeon оказался на уровне Ryzen 5500 даже в новейших играхРазница между процессорами была довольно незначительной
Автор YouTube-канала «Купи дёшево» проверил Ryzen R5 5500, Xeon E5 2660V3 и Xeon E3 1240V5 в современных играх.
Все протестированные игры запускались в Full HD на максимальных настройках графики. В Cyberpunk 2077 процессор Xeon E3 1240V5 во время езды выдаёт около 40 к/с, а E5 2660V и R5 5500 — 65−70 FPS. При этом немного стабильнее идёт игра всё же на Ryzen.
В Warhammer 40 000: SPACE MARINE 2 гораздо заметнее лидирует уже 5500-й с 67−70 к/с в среднем, тогда как Xeon’ы отстают с 53 к/с.
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl шёл лучше всего вновь на Ryzen. Средний FPS у него составлял 56 к/с, у 2660V3 — 45 к/с, у 1240V5 — 37 к/с.
Характеристики сборки с Ryzen R5 5500:
- материнская плата Colorful BATTLE-AX A520M-K M.2 V14, AM4;
- оперативная память Cusu DDR4 16 ГБ;
- видеокарта RTX 3070.
Характеристики сборки с Xeon E5 2660V3:
- материнская плата Atermiter X99H;
- оперативная память 16 ГБ DDR4;
- видеокарта RTX 3070.
Характеристики сборки с Xeon E3 1240V5:
- материнская плата Asus H110;
- оперативная память 16 ГБ DDR4;
- видеокарта RTX 3070.
Источник: Купи дёшево
Автор:Валерия Филимонова
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