Сможет ли бюджетный компьютер догнать RTX 4090 по fps в играх, если пожертвовать качеством графики

Для сравнения результатов производительности с теми, что выше, использовалась видеокарта RTX 3050 8 ГБ, процессор i5-12400F, оперативная память 2x8 ГБ 3200 DDR4.

Spider-Man Remastered в 900p c FSR Ultra Performance, настройками графики Lowest запускалась со 188 к/с в среднем, и это столько же, сколько с RTX 4090. Минимально в этом случае удалось получить 120 к/с, максимально - 248 к/с, в очень редких событиях - 77 к/с.

Red Dead Redemption 2 шла в 1080p с 50% Resolution Scaling и TAA. В целом здесь FPS составлял 209,5 к/с, столько же, сколько с RTX 4090. Минимальная производительность в игре находилась на уровне 128,5 к/с, максимальная - 193 к/с, в крайне редких событиях - 76,5 к/с.

Forza Horizon 5 запускалась в разрешении Full HD с пресетом Very Low и TAA. FPS в этом случае равнялся 187,9 к/с - почти как с RTX 4090 (с ней - 188 к/с). Средняя производительность в данной игре равнялась 203 к/с, минимальная - 167 к/с, максимальная - 236 к/с, в очень редких событиях - 100 к/с.

В игре Cyberpunk 2077 в 720p с DLSS Ultra Performance и настройками Lowest частота кадров равнялась 166 к/с (с RTX 4090 тоже 166 к/с). При этом в среднем показатели составляли 152 к/с, минимальные - 107 к/с, максимальные - 199 к/с, в очень редких событиях - 75 к/с.