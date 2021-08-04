Составлен список лучших конфигураций игровых компьютеров

Редактор 3DNews Сергей Плотников провёл обзор всех составляющих. За пример взяты цены в магазинах Москвы.

“Стартовая сборка” позволит запускать современные ААА-игры и играть в них в разрешении Full HD в основном при среднем качестве графики. Для этого понадобится процессор AMD Ryzen 5 1600 или Intel Core i3-10100F, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти. Стоимость системного блока в сборе будет составлять 42-44 тысячи рублей.

“Сборка под апгрейд”, которая даст возможность попробовать поиграть во все существующие игры на максимальных или близких к ним настройках в Full HD разрешении, выглядит несколько иначе. В неё входит процессор AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i5-11600, видеокарта NVIDIA GeForce GT 710 2 Гбайт - для AMD, а также 16 ГБ оперативной памяти. Цена всего оборудования - от 27,5 до 31 тысячи рублей.

“Оптимальная сборка” поможет установить и насладиться современными ААА-играми. Качество графики при этом чаще всего будет высоким, разрешение - Full HD. В список покупок для этого надо включить процессор AMD Ryzen 5 3600 либо Intel Core i5-10400F, видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1660, 6 Гбайт GDDR5. Объём оперативной памяти - также 16 ГБ. Стоит всё вместе от 59 до 62 тысяч рублей.

О других комплектующих всех видов сборок вы можете узнать по ссылке.