Опубликовано 07 ноября 2025, 11:15
Современный процессор для бюджетного ПК: 12100F или R5 5500?

Разница между ними составила около 20%
На YouTube-канале Hardware Tested выяснили, как 1080р, 1440р и 4К показывают себя Core i3-12100F и AMD Ryzen 5 5500. Все игры тестировались с видеокартой NVIDIA RTX 4090.
Тестовый стенд включал процессор Intel i3-12100F/Ryzen 5 5500, видеокарту MSI RTX 4090 24GB 3X E OC Ventus, оперативную память Corsair Vengeance 32GB DDR5 (2x16) 6000MHz CL30/Corsair Vengeance 32GB DDR4 (2x16) 3200MHz CL16, матплату ASUS TUF Z790-Plus WiFi/ASUS ROG Strix X570-E, систему охлаждения Arctic Liquid Freezer ii 420, блок питания Corsair RM1000X (2021), SSD Lexar 4TB M.2 NVME NM790 Gen4x4, операционную систему Windows 11 Pro (24H2).

Запускались в ходе тестирования такие игры, как Fortnite, Counter-Strike 2, Red Dead Redemption 2, PUBG: Battlegrounds, Assetto Corsa, The Witcher 3: Wild Hunt, Dota 2, Naraka: Bladepoint, Rainbow Six: Siege, Rust, Cyberpunk 2077, Valorant, War Thunder, Apex Legends, BeamNG.Drive, Minecraft, Black Myth: Wukong, Civilization VI.

Fortnite запускалась с DX12, пресетом Medium. Средняя частота кадров в 1080р в этой игре составляла 269 к/с (12100F) и 206 к/с (5500), в 1440р - 262 к/с и 206 к/с соответственно, в 4К - 264 и 203 к/с соответственно. С Performance Mode и средними настройками графики в Full HD средняя производительность равнялась 326 к/с (12100F) и 250 к/с (5500), в 1440р - 310 и 247 к/с соответственно, в 4К - 317 и 246 к/с соответственно.

Counter-Strike 2 шла с графикой Low и High. В первом случае в 1080р удалось в среднем получить 397 к/с (12100F) и 367 к/с (5500), в 1440р - 396 к/с и 360 к/с соответственно, в 4К - 395 к/с и 363 к/с соответственно. С высоким пресетом в Full HD средний FPS составлял 329 к/с и 306 к/с соответственно, в 2К - 328 к/с и 307 к/с соответственно, в 4К - 312 и 288 к/с соответственно.

В игре Red Dead Redemption 2 с высоким пресетом средняя производительность равнялась в 1080р - 145 к/с (Intel) и 132 к/с (Ryzen), в 1440р - 146 к/с и 133 к/с соответственно, в 4К - 138 к/с и 125 к/с соответственно.

PUBG: Battlegrounds тестировалась со средними настройками графики. В разрешении 1080р средняя частота кадров в этой игре составляла 179 к/с (12100F) и 130 к/с (5500), в 1440р - 165 к/с и 131 к/с соответственно, в 4К - 174 и 132 к/с соответственно.

Assetto Corsa шла на настройках графики High. В среднем здесь удалось получить в 1080р - 379 к/с (Intel) и 316 к/с (Ryzen), в 1440р - 369 и 331 к/с соответственно, в 4К - 363 к/с и 326 к/с соответственно.

The Witcher 3: Wild Hunt запускалась с графикой Medium. Средний FPS в Full HD в этой игре равнялся 236 к/с (12100F) и 174 к/с (5500), в 1440р - 206 к/с и 174 к/с соответственно, в 4К - 102 к/с и 99 к/с соответственно.

В игре Dota 2 с пресетом High средний FPS составлял в 1080р - 200 и 196 к/с (с Intel и Ryzen соответственно), в 1440р - 220 и 197 к/с соответственно, в 4К - 221 к/с и 182 к/с соответственно.

Со всеми замерами вы можете ознакомиться ниже на видео.

Вывод

Результаты тестирования основных игр (Fortnite, CS 2, Red Dead Redemption 2, PUBG, Assetto Corsa, The Witcher 3, Dota 2) показали следующее. В 1080р i3-12100F обгонял AMD Ryzen 5 5500 в среднем на 18% (307 к/с и 260 к/с соответственно), в 1440р - на 15% (300 к/с и 261 к/с соответственно), в 4К - на 17% (286 к/с и 245 к/с соответственно).