Создан прототип компьютерной мыши для людей с ограниченными возможностями

Пользователь портала habr.com сообщил, что к нему с просьбой сконструировать новое устройство обратился Александр, который страдает ДЦП. По этой причине ему тяжело работать с компьютером, однако хочется его освоить. И если с клавиатурой проблем нет, то с мышкой имеются. К тому же, к сожалению, такие девайсы на рынке стоят очень дорого.

Задача автора состояла в том, чтобы переделать сломанный пульт от кресла в мышку. Всего в магазинах он нашёл два вида таких устройств. Это палка (25 тысяч рублей) и трекбол (13 тысяч рублей). При этом он не смог увидеть эти механизмы вживую, так как их просто не было в центре социальной поддержки. Поэтому он принялся за создание своего варианта мышки.