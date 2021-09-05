Создан прототип компьютерной мыши для людей с ограниченными возможностями

Создан прототип компьютерной мыши для людей с ограниченными возможностямиУстройство разработано для пользователей с ДЦП
Пользователь портала habr.com сообщил, что к нему с просьбой сконструировать новое устройство обратился Александр, который страдает ДЦП. По этой причине ему тяжело работать с компьютером, однако хочется его освоить. И если с клавиатурой проблем нет, то с мышкой имеются. К тому же, к сожалению, такие девайсы на рынке стоят очень дорого.
Задача автора состояла в том, чтобы переделать сломанный пульт от кресла в мышку. Всего в магазинах он нашёл два вида таких устройств. Это палка (25 тысяч рублей) и трекбол (13 тысяч рублей). При этом он не смог увидеть эти механизмы вживую, так как их просто не было в центре социальной поддержки. Поэтому он принялся за создание своего варианта мышки.
Для создания недорогого, прочного и ремонтопригодного устройства специалист остановился на запчастях для аркадных автоматов. Из деталей для будущей мышки он заказал джойстики и несколько кнопок. Всего джойстик имеет 8 направлений. При его использовании, отмечает автор, издаются щелчки.
Корпус эксперт спроектировал в онлайн-сервисе Tinkercad. В качестве образца был взят пульт от кресла. Левая кнопка оказалась больше остальных, так как на неё пользователь будет часто нажимать. Также рядом с круглой большой кнопкой разместились ещё 4: правая, колёсико, 2 кнопки для прокрутки колёсиком.
В итоге для создания мышки понадобились: аркадный стик (600 рублей), комплект кнопок (200 рублей), отладочная плата с STM32F103C8T6, провода и разъёмы (200 рублей), 20 часов работы 3D-принтера.
Пока что устройство находится на стадии доработки. Нужно вносить изменения в настройки. Финальный вариант, отмечает эксперт, должен будет представлять собой USB-устройство. Оно будет заменять компьютерную мышку. Также, возможно, к нему добавится и режим джойстика.