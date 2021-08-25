Специалист перечислил способы уничтожения данных с носителей HDD и SSD

Специалист перечислил способы уничтожения данных с носителей HDD и SSDЕсть радикальные и не очень
Существует много способов уничтожения информации, которая находится на накопителях. Но не все из них дают гарантию, что данные не получится восстановить. О каждом из возможных вариантов стирания данных рассказал автор "Хабра".
Первым делом речь пошла о HDD. В этом случае в целом подхода два: удаление данных с помощью программ и уничтожение самого накопителя.
В первом случае выбор программы и способ удаления зависит от операционной системы. В Windows (начиная с Windows Vista) это делается с помощью командной строки и функции форматирования. В Linux - консольной утилиты shred. Mac OS же в более ранних версиях можно было воспользоваться или корзиной (с 10.4 по 10.10; переместить всё в корзину и нажать в Finder "Очистить корзину необратимо"), или консольной командой srm (до 10.11). Сейчас же стереть всё можно через Дисковую утилиту (нажать на "Параметры безопасности", задать число циклов перезаписи) или через терминал (ввести rm -P /private/file.txt).
Если разбираться с программными способами удаления не хочется, можно избавиться от самого диска. В целом варианта три: уничтожить термически (то есть сжечь, но в специальном устройстве), механически (специальным аппаратом), химически (с использованием кислот). Однако автор предупреждает, что такие способы травмоопасные, дорогие, требуют много времени.
Также если вы попытаетесь разобрать HDD, то так тоже можно будет вывести его из строя.
Если же нужно очень быстро уничтожить все данные, то для этого существуют специальные устройства-уничтожители. Но стоят они недёшево: от 40 до 100 тысяч рублей и выше.
С SSD всё по-другому. Они обладают защитой от механических воздействий и во многом справляются с задачами лучше HDD. Но и они не способны гарантировать полное уничтожение данных. Также сам процесс удаления файлов с использованием программных функций у них крайне сложный и длительный.
Если говорить о преимуществах таких устройств, то они следующие. Во-первых, стёртые данные (если они действительно были стёрты) не могут быть восстановлены. Во-вторых, если сборка мусора не была завершена, то посторонний человек не сможет получить обычным способом доступ к неочищенному пространству. Наконец, удаление будет выполняться, пока на SSD-накопитель поступает питание. Есть и недостаток: невозможно контролировать сборку мусора (то есть само устройство будет выбирать автоматически время и интенсивность очистки).
Но выход есть. Специалист отмечает, что в большинстве случаев можно безвозвратно всё удалить с SSD через приложение. Например, для SSD Western Digital это Western Digital SSD Dashboard. Через эту утилиту можно удалить всё, что находится на несистемном диске. В случае с системным SSD придётся сначала создать флешку для операции (опция "Создайте загрузочное USB-устройство для выполнения операции очистки").