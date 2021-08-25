Специалист перечислил способы уничтожения данных с носителей HDD и SSD

Существует много способов уничтожения информации, которая находится на накопителях. Но не все из них дают гарантию, что данные не получится восстановить. О каждом из возможных вариантов стирания данных рассказал автор "Хабра".

Первым делом речь пошла о HDD. В этом случае в целом подхода два: удаление данных с помощью программ и уничтожение самого накопителя.

В первом случае выбор программы и способ удаления зависит от операционной системы. В Windows (начиная с Windows Vista) это делается с помощью командной строки и функции форматирования. В Linux - консольной утилиты shred. Mac OS же в более ранних версиях можно было воспользоваться или корзиной (с 10.4 по 10.10; переместить всё в корзину и нажать в Finder "Очистить корзину необратимо"), или консольной командой srm (до 10.11). Сейчас же стереть всё можно через Дисковую утилиту (нажать на "Параметры безопасности", задать число циклов перезаписи) или через терминал (ввести rm -P /private/file.txt).

Если разбираться с программными способами удаления не хочется, можно избавиться от самого диска. В целом варианта три: уничтожить термически (то есть сжечь, но в специальном устройстве), механически (специальным аппаратом), химически (с использованием кислот). Однако автор предупреждает, что такие способы травмоопасные, дорогие, требуют много времени.

Также если вы попытаетесь разобрать HDD, то так тоже можно будет вывести его из строя.

Если же нужно очень быстро уничтожить все данные, то для этого существуют специальные устройства-уничтожители. Но стоят они недёшево: от 40 до 100 тысяч рублей и выше.