Специалисты перечислили современные процессоры с самым большим числом ядер

В список фирм, производящих самые мощные чипы, попали пять. И это не только известная Intel.

Intel Xeon W-3300. Этот чип предназначен для серверов и рабочих станций, его можно установить в материнские платы с чипсетом C21A, разъёмом LGA4189. Число его ядер - от 12 до 38, архитектура ядра - Sunny Core. Ещё Intel выпускает и другие процессоры: например, из линейки Xeon Scalable (количество ядер - до 40).