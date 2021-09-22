Специалисты перечислили современные процессоры с самым большим числом ядер

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Специалисты перечислили современные процессоры с самым большим числом ядерВыход некоторых из них ещё только планируется
Представители компании Selectel опубликовали в блоге на "Хабре" список необычных многоядерных процессоров разных производителей.
В список фирм, производящих самые мощные чипы, попали пять. И это не только известная Intel.
- Intel Xeon W-3300. Этот чип предназначен для серверов и рабочих станций, его можно установить в материнские платы с чипсетом C21A, разъёмом LGA4189. Число его ядер - от 12 до 38, архитектура ядра - Sunny Core. Ещё Intel выпускает и другие процессоры: например, из линейки Xeon Scalable (количество ядер - до 40).
- Ampere Altra Max. 128-ядерный чип на ARM-архитектуре N1, который используется в работе центров обработки данных, индустрии сетевых технологий. Нужно сказать, что это второй многоядерный процессор. Ранее в 2019 году компания создала 80-ядерный чип Ampere Altra для серверов.
- Процессоры Tachyum Prodigy. Они имеют 128 ядер и будут применяться везде, где требуется высокая производительность: ИИ-системы, дата-центры и пр. Архитектура чипов - собственного производства Tachyum Prodigy. По словам компании, процессоры будут отличаться меньшей стоимостью и энергопотреблением по сравнению с конкурентами. В нынешнем году представители фирмы представили ещё не сами чипы, а только аппаратный эмулятор, позволяющий их оценить.
- H3C Engiant 800. О производстве этого процессора Ziguang сообщила этим летом. У него 512 вычислительных ядер. Пока что нет информации о том, какая конкретно фирма будет производить этот чип (Ziguang входит в холдинг Tsinghua Unigroup, куда включены и другие технологические компании), но его продажа начнётся уже в 2022 году.
- WSE-2. 7-нм процессор компании Cerebras содержит 850 тысяч ядер. Уровень энергопотребления у него составляет при этом 15 кВт. Он тоже не предназначен для пользовательских задач - устанавливается для работы в дата-центрах, позволяет обрабатывать вычисления в в области машинного обучения и ИИ. Кроме того, компания создала систему для работы с этим чипом - 15U, а также платформу Cerebras Cloud @ Cirrascale для получения доступа к этому чипу через сервис Cirrascale.