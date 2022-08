Спорим, не угадаете победителя? RX 580 и GTX 980 Ti сравнили в новых играх

Эксперты NJ Tech в одном из выпусков на YouTube протестировали в современных играх сборки с процессором AMD Ryzen 5 5600X и видеокартами GTX 980 Ti (6 ГБ, 2015 год) и RX 580 (8 ГБ, 2017 год). Запускались проекты в разрешении 1080p и 1440p. Среди игр были Rainbow Six Extraction, Elden Ring, Assassins Creed: Valhalla, Dying Light 2, Destiny 2: Witch Queen, Cyberpunk 2077 (patch 1.5), Call of Duty: Warzone, God of War, Forza Horizon 5, Far Cry 6, Resident Evil Village, Hitman 3, Watch Dogs: Legion, DOOM Eternal, Red Dead Redemption 2, Apex Legends, Shadow of Tomb Raider, Fortnite, PUBG. Все характеристики процессоров вы можете увидеть ниже.