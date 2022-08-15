Спорим, не угадаете победителя? RX 580 и GTX 980 Ti сравнили в новых играх

В Assassins Creed: Valhalla с DX12 и средним пресетом в разрешении 1080p средний FPS составил 66 к/с (RX 580) и 72 к/с (GTX 980 Ti). В разрешении 1440p - 47 к/с и 51 к/с соответственно.

Игра Cyberpunk 2077 (patch 1.5) шла с DX12, отключенными DLSS и FSR, средним пресетом. Производительность в среднем здесь составила 52 к/с (580), 54 к/с (980 Ti) в 1080p и 32 к/с, 34 к/с в 1440p.

Call of Duty: Warzone запускалась на высоких настройках графики с DX12. В 1080p средняя производительность в игре равнялась 75 к/с с RX 580 и 89 к/с с GTX 980 Ti. В разрешении 1440p эти показатели составляли 51 к/с и 64 к/с.

Forza Horizon 5 шла с DX12 и высоким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре составила с RX 580 74 к/с (1080p) и 52 к/с (1440p), с GTX 980 Ti - 73 к/с и 55 к/с соответственно.

Far Cry 6 запускалась со средним пресетом и DX12. Средний FPS в 1080p в ней равнялась 79 к/с (580) и 85 к/с (980 Ti), в 1440p - 53 к/с и 59 к/с.