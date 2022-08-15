Спорим, не угадаете победителя? RX 580 и GTX 980 Ti сравнили в новых играх

Спорим, не угадаете победителя? RX 580 и GTX 980 Ti сравнили в новых играхТестировались видеокарты в разрешении 1080p и 1440p
Эксперты NJ Tech в одном из выпусков на YouTube протестировали в современных играх сборки с процессором AMD Ryzen 5 5600X и видеокартами GTX 980 Ti (6 ГБ, 2015 год) и RX 580 (8 ГБ, 2017 год). Запускались проекты в разрешении 1080p и 1440p. Среди игр были Rainbow Six Extraction, Elden Ring, Assassins Creed: Valhalla, Dying Light 2, Destiny 2: Witch Queen, Cyberpunk 2077 (patch 1.5), Call of Duty: Warzone, God of War, Forza Horizon 5, Far Cry 6, Resident Evil Village, Hitman 3, Watch Dogs: Legion, DOOM Eternal, Red Dead Redemption 2, Apex Legends, Shadow of Tomb Raider, Fortnite, PUBG. Все характеристики процессоров вы можете увидеть ниже.
В Assassins Creed: Valhalla с DX12 и средним пресетом в разрешении 1080p средний FPS составил 66 к/с (RX 580) и 72 к/с (GTX 980 Ti). В разрешении 1440p - 47 к/с и 51 к/с соответственно.
Игра Cyberpunk 2077 (patch 1.5) шла с DX12, отключенными DLSS и FSR, средним пресетом. Производительность в среднем здесь составила 52 к/с (580), 54 к/с (980 Ti) в 1080p и 32 к/с, 34 к/с в 1440p.
Call of Duty: Warzone запускалась на высоких настройках графики с DX12. В 1080p средняя производительность в игре равнялась 75 к/с с RX 580 и 89 к/с с GTX 980 Ti. В разрешении 1440p эти показатели составляли 51 к/с и 64 к/с.
Forza Horizon 5 шла с DX12 и высоким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре составила с RX 580 74 к/с (1080p) и 52 к/с (1440p), с GTX 980 Ti - 73 к/с и 55 к/с соответственно.
Far Cry 6 запускалась со средним пресетом и DX12. Средний FPS в 1080p в ней равнялась 79 к/с (580) и 85 к/с (980 Ti), в 1440p - 53 к/с и 59 к/с.
Hitman 3 шла с DX12 и средним пресетом. В 1080p с RX 580 производительность здесь равнялась 83 к/с, в 1440p - 55 к/с. При этом с GTX 980 Ti удавалось получить 82 к/с и 53 к/с соответственно.
Red Dead Redemption 2 запускалась на средних настройках графики с DX12. Средний FPS в ней составил в 1080p 77 к/с (RX 580) и 83 к/с (GTX 980 Ti), в 1440p - 60 и 65 к/с соответственно.
В Shadow of Tomb Raider с самыми высокими настройками и с DX12 удалось получить в 1080p - 65 к/с (RX 580) и 74 к/с (GTX 980 Ti), в 1440p - 38 к/с и 53 к/с.
Игра Fortnite шла с DX12, средним пресетом и Epic View Distance. В 1080p средние показатели производительности в ней составили 76 к/с (с RX 580) и 115 к/с (с GTX 980 Ti), в 1440p - 45 к/с и 73 к/с.
В PUBG с DX11 и высоким пресетом в 1080p производительность равнялась 72 к/с с RX 580 и 112 к/с с GTX 980 Ti. В 1440p эти значения снижались до 52 к/с и 81 к/с соответственно.
С остальными результатами тестирования вы можете ознакомиться выше.
Вывод
В среднем и в 1080p, и в 1440p во всех проектах лидером оказывалась GTX 980 Ti. При этом в разрешении 1080p разница между ней и RX 580 равнялась 15 % (73 к/с против 84 к/с), в 1440p - 18 % (50 к/с и 59 к/с). Греются видеокарты практически одинаково, а энергопотребление на 25 % выше у GTX 980 Ti (413 Вт против 309 Вт).
Конфигурации ПК:
- процессор AMD Ryzen 5 5600X @ Stock Settings;
- видеокарта Gigabyte RX 580 8GB AORUS XTR/EVGA GTX 980 TI ACX2.0;
- материнская плата MSI MEG X570 ACE Motherboard;
- оперативная память G.SKILL Trident Z RGB: 3600MHz 16-19-19-39 (2x16GB);
- система охлаждения Corsair iCUE H115i Elite Capellix;
- блок питания Corsair TX650M Power Supply;
- накопитель 2TB SSD;
- операционная система Windows 10.