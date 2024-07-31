Сравнение легендарных бюджетных видеокарт: RX 580, GTX 1060, GTX 1660

В игре Horizon Forbidden West с пресетом Medium, TAA средняя частота кадров составляла 36 к/с, 43 к/с и 46 к/с (с GTX 1060, RX 580 и GTX 1660 соответственно).

PUBG Battlegrounds запускалась на настройках графики Medium. В среднем в этой игре удалось получить 113 к/с (GTX 1060), 107 к/с (RX 580), 126 к/с (GTX 1660).

В Rainbow Six Siege с пресетом High, TAA 100 средняя производительность находилась на уровне 109 к/с (GTX 1060), 127 к/с (RX 580), 149 к/с (GTX 1660).

Все результаты тестирования вы можете увидеть на видео ниже.