Сравнение легендарных бюджетных видеокарт: RX 580, GTX 1060, GTX 1660

Сравнение легендарных бюджетных видеокарт: RX 580, GTX 1060, GTX 1660Кто всё-таки быстрее?
Игра Cyberpunk 2077 Phantom Liberty запускалась с пресетом Medium, FSR 2.1 Quality. Средняя частота кадров в ней равнялась 48 к/с (GTX 1060), 51 к/с (RX 580) и 66 к/с (GTX 1660).
Call of Duty Modern Warfare II шла на настройках графики Basic, c SMAA Low. В среднем удалось получить в игре 61 к/с (1060), 90 к/с (580) и 75 к/с (1660).
Counter Strike 2 тестировалась с высоким пресетом. Средняя производительность в ней составляла 95 к/с (с GTX 1060), 96 к/с (с RX 580) и 124 к/с (с GTX 1660).
В игре Horizon Forbidden West с пресетом Medium, TAA средняя частота кадров составляла 36 к/с, 43 к/с и 46 к/с (с GTX 1060, RX 580 и GTX 1660 соответственно).
PUBG Battlegrounds запускалась на настройках графики Medium. В среднем в этой игре удалось получить 113 к/с (GTX 1060), 107 к/с (RX 580), 126 к/с (GTX 1660).
В Rainbow Six Siege с пресетом High, TAA 100 средняя производительность находилась на уровне 109 к/с (GTX 1060), 127 к/с (RX 580), 149 к/с (GTX 1660).
Все результаты тестирования вы можете увидеть на видео ниже.
Вывод
В среднем во всех протестированных играх быстрее оказалась GTX 1660. Разница между ней и GTX 1060 составила 25% (84 и 67 к/с), между ней и RX 580 — 18%.
Характеристики сборки:
- процессор AMD Ryzen 5 7600X;
- материнская плата MSI PRO X670-P WIFI;
- оперативная память 32GB (2×16GB) DDR5 6000MHz CL32;
- система охлаждения MSI MEG Coreliquid S360 CPU Liquid Cooler;
- блок питания CORSAIR RM1000X — 1000 Watt PSU;
- SSD WD BLUE SN570 2TB;
- операционная система Windows 11 Pro (x64) Build 23H2;
- видеокарта ASUS RX 580 8GB DUAL OC/Gigabyte GTX 1060 6GB Windforce OC/Gigabyte GTX 1660 GAMING OC.