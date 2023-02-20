Сравнение Ryzen 9, Ryzen 7 и Ryzen 5 новой 7000 серии в играх

В одном из выпусков на YouTube-канале TheSpyHood в современных играх протестировали процессоры Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X. Запускались с ними игры в 1080p и 1440p на ультра-настройках графики.

В Call of Duty Modern Warfare 2 средний FPS в 1080p равнялся 162 к/с - с Ryzen 9 7950X, 159 к/с - с Ryzen 9 7900X, 154 к/с - с Ryzen 7 7700X и 153 к/с - с Ryzen 5 7600X. В 1440p показатели равнялись 129, 128, 125 и 124 к/с соответственно.

Spider-Man Remastered запускалась в разрешении 1080p со средней частотой кадров 208 к/с (R9 7950X), 207 к/с (R9 7900X), 202 к/с (R7 7700X) и 196 к/с (R5 7600X), в 1440p - со 181, 177, 176 и 172 к/с.

Forza Horizon 5 шла в 1080p со средней производительностью 169 к/с (с R9 7950X), 165 к/с (с R9 7900X), 163 к/с (с R7 7700X), 162 к/с (с R5 7600X). В 1440p средняя частота кадров в этой игре составляла 142 к/с, 140 к/с, 136 к/с и 133 к/с.

Battlefield 2042 в 1080p запускалась со средней частотой кадров в районе 171 к/с, 168 к/с, 167 к/с и 161 к/с (с R9 7950X, R9 7900X, R7 7700X и R5 7600X соответственно), в 1440p - со 127 к/с, 126 к/с, 122 к/с и 119 к/с.

God of War в разрешении 1080p шла со средним FPS 134 к/с (R9 7950X), 130 к/с (R9 7900X), 129 к/с (R7 7700X), 124 к/с (R5 7600X), в 1440p - с 98 к/с, 96 к/с, 92 к/с, 92 к/с.

Call of Duty Vanguard в разрешении 1080p запускалась со средней производительностью 255 к/с (с R9 7950X), 249 к/с (с R9 7900X), 243 к/с (с R7 7700X), 240 к/с (с R5 7600X). В 1440p эти показатели составляли 179 к/с, 176 к/с, 177 к/с и 171 к/с.