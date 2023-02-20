Сравнение Ryzen 9, Ryzen 7 и Ryzen 5 новой 7000 серии в играх

Сравнение Ryzen 9, Ryzen 7 и Ryzen 5 новой 7000 серии в играхКакой процессор лучше взять?
Эксперты YouTube-канала TheSpyHood протестировали в современных играх в 1080p и 1440p четыре процессора Ryzen: 9 7950X, 9 7900X, 7 7700X и 5 7600X. Кто всё-таки лучше в играх?
Фото: tweaktown
В одном из выпусков на YouTube-канале TheSpyHood в современных играх протестировали процессоры Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X. Запускались с ними игры в 1080p и 1440p на ультра-настройках графики.
В Call of Duty Modern Warfare 2 средний FPS в 1080p равнялся 162 к/с - с Ryzen 9 7950X, 159 к/с - с Ryzen 9 7900X, 154 к/с - с Ryzen 7 7700X и 153 к/с - с Ryzen 5 7600X. В 1440p показатели равнялись 129, 128, 125 и 124 к/с соответственно.
Spider-Man Remastered запускалась в разрешении 1080p со средней частотой кадров 208 к/с (R9 7950X), 207 к/с (R9 7900X), 202 к/с (R7 7700X) и 196 к/с (R5 7600X), в 1440p - со 181, 177, 176 и 172 к/с.
Forza Horizon 5 шла в 1080p со средней производительностью 169 к/с (с R9 7950X), 165 к/с (с R9 7900X), 163 к/с (с R7 7700X), 162 к/с (с R5 7600X). В 1440p средняя частота кадров в этой игре составляла 142 к/с, 140 к/с, 136 к/с и 133 к/с.
Battlefield 2042 в 1080p запускалась со средней частотой кадров в районе 171 к/с, 168 к/с, 167 к/с и 161 к/с (с R9 7950X, R9 7900X, R7 7700X и R5 7600X соответственно), в 1440p - со 127 к/с, 126 к/с, 122 к/с и 119 к/с.
God of War в разрешении 1080p шла со средним FPS 134 к/с (R9 7950X), 130 к/с (R9 7900X), 129 к/с (R7 7700X), 124 к/с (R5 7600X), в 1440p - с 98 к/с, 96 к/с, 92 к/с, 92 к/с.
Call of Duty Vanguard в разрешении 1080p запускалась со средней производительностью 255 к/с (с R9 7950X), 249 к/с (с R9 7900X), 243 к/с (с R7 7700X), 240 к/с (с R5 7600X). В 1440p эти показатели составляли 179 к/с, 176 к/с, 177 к/с и 171 к/с.
TheSpyHood
Village Resident Evil запускалась в 1080p со средним FPS в районе 226 к/с (Ryzen 9 7950X), 223 к/с (Ryzen 9 7900X), 215 к/с (Ryzen 7 7700X) и 209 к/с (Ryzen 5 7600X), в 1440p - со 181 к/с, 177 к/с, 176 к/с и 172 к/с соответственно.
Игра Assassin's Creed Valhalla шла в разрешении 1080p со средней частотой кадров 155 к/с, 152 к/с, 147 к/с, 146 к/с (с Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X, Ryzen 5 7600X соответственно), в 1440p - со 114, 111, 109 и 106 к/с.
В Cyberpunk 2077 в среднем в 1080p удалось получить 151 к/с (R9 7950X), 149 к/с (R9 7900X), 146 к/с (R7 7700X) и 145 к/с (R5 7600X), в 1440p - 106 к/с, 106 к/с, 104 к/с и 103 к/с соответственно.
Days Gone шла в разрешении 1080p со средней частотой кадров 188 к/с (с R9 7950X), 187 к/с (с R9 7900X), 183 к/с (R7 7700X), 180 к/с (R5 7600X). В 1440p показатели равнялись 146, 147, 143 и 140 к/с соответственно.
Red Dead Redemption 2 в 1080p шла со средними показателями производительности 164 к/с - R9 7950X, 164 к/с - R9 7900X, 159 к/с - R7 7700X, 157 к/с - R5 7600X. В разрешении 1440p - 134 к/с, 131 к/с, 131 к/с и 127 к/с.
Horizon Zero Dawn в разрешении 1080p шла со средним FPS 168 к/с, 166 к/с, 162 к/с, 159 к/с (R9 7950X, R9 7900X, R7 7700X, R5 7600X), в разрешении 1440p - со 137 к/с, 133 к/с, 130 к/с, 129 к/с.
Вывод
Во всех играх, как и ожидалось, лучшие результаты показал процессор Ryzen 9 7950X. В разрешении 1080p разница между ним и другими процессорами составляла 1% (R9 7900X, 179 к/с и 177 к/с), 4% (R7 7700X, 179 к/с и 172,5), 6% (R5 7600X, 179 к/с и 169 к/с), в разрешении 1440p - 2% (139,5 к/с и 137 к/с), 3% (139,5 к/с и 135 к/с) и 6% (139,5 к/с и 132 к/с) соответственно.
Характеристики игровых сборок:
- операционная система Windows 11 Pro 64 Bit;
- процессор AMD Ryzen 9 7950X (Asus ROG Crosshair X670E HERO)/AMD Ryzen 9 7900X (Asus ROG Crosshair X670E HERO)/AMD Ryzen 7 7700X (Asus ROG Crosshair X670E HERO)/AMD Ryzen 5 7600X (Asus ROG Crosshair X670E HERO);
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Cooler Master V1000 SMPS;
- оперативная память 4*16GB DDR5 5200MHz.