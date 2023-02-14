Сравнение в играх: DDR5 6600 МГц против 4800 МГц

Сравнение в играх: DDR5 6600 МГц против 4800 МГцВелика ли между ними разница?
Авторы канала TheSpyHood в одном из выпусков на YouTube протестировали в современных играх оперативную память DDR5 6600 МГц и DDR5 4800 МГц. Сильно ли одна отличается от другой?
Фото: TheSpyHood
В выпуске на YouTube-канале TheSpyHood эксперты сравнили среднюю производительность сборок с памятью DDR5 6600 МГц и DDR5 4800 МГц. Велика ли между ними разница в 1080p и 1440p на ультра-настройках?
В Spider-Man Remastered в разрешении 1080p средняя частота кадров находилась на уровне 185 к/с (с DDR5 4800 МГц) и 192 к/с (с DDR5 6600 МГц), в 1440p - 169 к/с и 177 к/с соответственно.
Forza Horizon 5 шла в 1080p со средним FPS 152 к/с (DDR5 4800 МГц) и 161 к/с (DDR5 6600 МГц). В 1440p показатели равнялись 128 к/с и 134 к/с.
Battlefield 2042 запускалась в 1080p со средней частотой кадров 147 к/с и 158 к/с (DDR5 4800 МГц и 6600 МГц соответственно), в 1440p - со 115 к/с и 121 к/с.
Игра God of War шла в Full HD со средней производительностью 124 к/с (DDR5 4800 МГц) и 137 к/с (DDR5 6600 МГц), в разрешении 1440p - 92 к/с и 98 к/с.
Call of Duty Vanguard запускалась в 1080p со средней частотой кадров 244 к/с и 257 к/с (DDR5 4800 МГц и 6600 МГц соответственно). В разрешении 1440p эти показатели находились на уровне 170 к/с и 178 к/с.
TheSpyHood
Village Resident Evil запускалась в 1080p со средней производительностью 213 к/с (с 4800 MГц) и 224 к/с (с 6600 МГц), в 1440p - со 168 к/с и 177 к/с.
Assassin's Creed Valhalla шла в разрешении Full HD со средним FPS в районе 131 к/с (4800 MГц) и 139 к/с (6600 МГц), в разрешении 1440p - со 101 к/с и 108 к/с.
В Cyberpunk 2077 средняя производительность находилась в 1080p на уровне 143 к/с и 149 к/с (4800 MГц и 6600 МГц соответственно), в 1440p - 102 к/с и 109 к/с.
В Days Gone в 1080p удалось в среднем получить 181 к/с с DDR5 4800 MГц и 190 к/с - с DDR5 6600 МГц. В 1440p показатели были следующими: 140 к/с и 147 к/с.
Игра Red Dead Repemption II шла в 1080p со средней частотой кадров 157 к/с (DDR5 4800 MГц) и 166 к/с (DDR5 6600 МГц), в 1440p - со 125 к/с и 132 к/с.
Horizon Zero Dawn запускалась в разрешении 1080p со средним FPS 157 к/с и 163 к/с (DDR5 4800 MГц и 6600 МГц соответственно). В разрешении 1440p эти значения равнялись 127 к/с и 132 к/с.
Вывод
Разница в среднем FPS в современных играх между DDR5 4800 MГц и 6600 МГц была очень незначительной. В разрешении 1080p она составляла 5% (167 к/с у DDR5 4800 МГц и 176 к/с у DDR5 6600 МГц), в 1440p - также 5% (131 к/с и 138 к/с соответственно).
Характеристики игровых сборок:
- операционная система Windows 10 Pro 64 Bit;
- процессор Intel Core i9-12900K (Gigabyte Z690 AORUS Xtreme);
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Cooler Master V1000 SMPS;
- оперативная память Corsair Vengeance 216GB DDR5 4800MHz/G.Skill Trident Z5 216GB DDR5 6600MHz.