Сравнение в играх: DDR5 6600 МГц против 4800 МГц

В выпуске на YouTube-канале TheSpyHood эксперты сравнили среднюю производительность сборок с памятью DDR5 6600 МГц и DDR5 4800 МГц. Велика ли между ними разница в 1080p и 1440p на ультра-настройках?

В Spider-Man Remastered в разрешении 1080p средняя частота кадров находилась на уровне 185 к/с (с DDR5 4800 МГц) и 192 к/с (с DDR5 6600 МГц), в 1440p - 169 к/с и 177 к/с соответственно.

Forza Horizon 5 шла в 1080p со средним FPS 152 к/с (DDR5 4800 МГц) и 161 к/с (DDR5 6600 МГц). В 1440p показатели равнялись 128 к/с и 134 к/с.

Battlefield 2042 запускалась в 1080p со средней частотой кадров 147 к/с и 158 к/с (DDR5 4800 МГц и 6600 МГц соответственно), в 1440p - со 115 к/с и 121 к/с.

Игра God of War шла в Full HD со средней производительностью 124 к/с (DDR5 4800 МГц) и 137 к/с (DDR5 6600 МГц), в разрешении 1440p - 92 к/с и 98 к/с.

Call of Duty Vanguard запускалась в 1080p со средней частотой кадров 244 к/с и 257 к/с (DDR5 4800 МГц и 6600 МГц соответственно). В разрешении 1440p эти показатели находились на уровне 170 к/с и 178 к/с.