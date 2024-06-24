Сразу 8 систем водяного охлаждения для ПК подробно сравнили

Результаты по нагреву получились у систем охлаждения практически одинаковыми. Но также при этом нужно учитывать и уровень шума, а по этому показателю заметно лучше была ARCTIC Liquid Freezer III с 41 дБ.

ID-Cooling SL360 при этом становится бесшумной только примерно на 900 оборотах. Из-за этого она отстаёт на 35 градусов от остальных. Поэтому брать её не стоит.

В целом выгодно от остальных моделей отличается только Arctic. Ей удалось набрать 4,9 балла из 5 возможных. Остальные получили оценки 4,4−4,5 балла.

Лучшим с точки зрения LCD вариантом оказался ID-Cooling SL360. У него большой дисплей, много функций, приятный дизайн за приемлемую цену.

ARCTIC Liquid Freezer III — хорошая система с точки зрения бесшумности, цены, наличия охлаждения для зоны VRM. Но по температурам процессора, охлаждаемого в стоке, она не даёт ничего особенного. Лучше для сборки на 13 900К или 14 900К взять 42-миллиметровую модель.

Системы охлаждения Deepcool средние во всём и отличаются друг от друга только внешним видом и ценой, но они шумные.

Gygabyte хорошо сделана и выдаёт хорошие результаты. В целом это очень сбалансированный товар. Но найти его в магазинах пока сложно.

ID-Cooling SL360 хорошо сделан, прост в установке, имеет отличный дисплей за свои деньги. Но раскрыть потенциал по температурам он не может из-за вентиляторов. Лучше их сразу поменять на какие-то другие.

Trinity сложена в целом хорошо, результаты даёт средние. Но всё же у неё есть проблемы, особенно с помпой.

Действительно же разочаровал Kraken 360. Результаты у него как у всех и есть ещё значительные минусы (слишком высокая цена).