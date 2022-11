Средняя видеокарта AMD + средний процессор AMD: что получаем в играх?

Авторы YouTube-канала ShadowSeven запустили 11 игр на компьютере с процессором AMD Ryzen 5 5500 и видеокартой RX 6600 8 ГБ. Среди этих игр были God of War, Forza Horizon 5, Far Cry 6, Elden Ring, CS:GO, Stray, Valorant, Red Dead Redemption 2, GTA 5, Fortnite, Rainbow Six Siege. Тестировалось всё в Full HD.

В God of War с ультра-пресетом и отключенным FSR средняя частота кадров составила 75,5 к/с.

Forza Horizon 5 шла на ультра-настройках графики. В среднем в ней удалось получить 102 к/с.

В Far Cry 6 с ультра-графикой средний FPS равнялся 78,5 к/с.

Elden Ring запускалась с максимальным пресетом. Показатель средней производительности в ней находился на уровне 60 к/с.

В CS:GO с пресетом Low удалось в среднем достичь 268 к/с.

Stray шла на высоких настройках. В среднем здесь частота кадров равнялась 95 к/с.