Опубликовано 03 ноября 2025, 21:00
1 мин.

Стандартную RTX 5060 сравнили с разогнанной RTX 4060 в играх

И она оказалась быстрее на 17%
На YouTube-канале Odin Hardware продемонстрировали, как в 1080р ведут себя в современных проектах RTX 4060 и 5060.
© Odin Hardware

Тестовый стенд включал процессор AMD Ryzen 7700Х, матплату ASRock B650M HDV M2, систему охлаждения MSI M360 AIO, оперативную память 2x16 ГБ DDR5 6000 МГц, видеокарты Gigabyte Gaming OC RTX 4060 8 ГБ DDR6 Triple Fans и Galax Geforce RTX 5060 1-click OC 8 ГБ DDR7 Dual Fans.

A Plague Tale Requiem тестировалась с ультра-пресетом. Средний FPS в этой игре составлял с RTX 5060 (в стоке) - 81 к/с, с RTX 4060 (с разгоном) - 60 к/с.

Forza Horizon 5 шла на настройках графики High. В среднем частота кадров в ней равнялась 209 к/с (5060) и 182 к/с (4060).

В игре The Witcher 3 Next Generation с пресетом High, AA Off средний FPS был на уровне 140 к/с (5060) и 122 к/с (4060).

© Odin Hardware

GTA 5 шла с ультра-графикой и 4Х АА. Средняя частота кадров в этой игре составляла 150 к/с (5060) и 135 к/с (4060).

Senua's Saga Hellblade II тестировалась на настройках графики High. Средний FPS в ней равнялся 51 к/с (5060) и 43 к/с (4060).

Вывод

В среднем RTX 5060 оказалась быстрее 4060 на 17% (126 к/с и 108 к/с соответственно).