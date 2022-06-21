Старая NVIDIA лучше нового AMD? Сравнение RTX 2060 и RX 6600

Старая NVIDIA лучше нового AMD? Сравнение RTX 2060 и RX 6600Проверили видеокарты в восьми играх
Авторы канала GameGangsta на YouTube протестировали в разрешении 1080p в восьми современных играх видеокарты RX 6600 и RTX 2060. Среди этих проектов были Grand Theft Auto V, Rainbow Six Siege, Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Far Cry 6, Forza Horizon 5.
В Grand Theft Auto V на ультра-настройках графики средний FPS с RTX 2060 составил 90 к/с, с RX 6600 - 66 к/с. В очень редких событиях эти значения опускались до 47 к/с и 44 к/с соответственно.
Rainbow Six Siege запускалась также с ультра-пресетом. В среднем здесь удалось получить 281 к/с с RTX 2060 и 261 к/с с RX 6600. В крайне редких событиях показатели быстродействия равнялись 147 к/с и 163 к/с (RTX 2060 и RX 6600).
Assassin's Creed Odyssey шла на ультра-высоких настройках. Средняя частота кадров в игре составила 58 к/с и 59 к/с с RTX 2060 и RX 6600 соответственно, в крайне редких событиях - 38 к/с и 33 к/с.
Red Dead Redemption 2 с ультра-пресетом запускалась со средним FPS в районе 73 к/с (RTX 2060) и 75 к/с (RX 6600). В очень редких событиях производительность снижалась до 43 к/с и 33 к/с соответственно.
Assassin's Creed Valhalla шла на высоких настройках графики. Средняя частота кадров в проекте составила 64 к/с с 2060 и 86 к/с с 6600, в крайне редких событиях эти показатели снижались до 13 и 37 к/с.
В Watch Dogs Legion с высоким пресетом удалось в среднем достичь 78 к/с - с RTX 2060, 82 к/с - с RX 6600. В очень редких событиях значения производительности составляли 41 к/с и 49 к/с соответственно.
Far Cry 6 запускалась с ультра-пресетом. Средний FPS в игре составил 80 к/с (RTX 2060) и 94 к/с (RX 6600), в крайне редких событиях - 24 к/с и 60 к/с.
В Forza Horizon 5 на ультра-настройках средняя частота кадров равнялась 67 к/с с RTX 2060 и 66 к/с с RX 6600. В очень редких событиях производительность составила 44 к/с с обеими видеокартами.
Вывод
Зачастую, как видно из замеров, лидирует в играх RX 6600. В среднем же частота кадров во всех восьми проектах в обоих случаях одинаковая: 99 к/с. Поэтому при выборе модели имеет большее значение то, какие современные проекты вы собираетесь проходить. Например, в Grand Theft Auto V, Rainbow Six Siege, Assassin's Creed Valhalla разница между видеокартами довольно большая: 24 к/с, 20 к/с и 22 к/с соответственно.
Конфигурации ПК:
- процессор Intel Core i5 11600K 3.9GHz LGA1200 12MB Cache;
- материнская плата MSI MAG Z490 TOMAHAWK Soket 1200 DDR4 4800(OC) M.2;
- оперативная память GeIL 8GBx2 Evo Spear AMD Edition 3000Mhz CL16 DDR4;
- видеокарта ASUS RTX 2060 6G Phoenix 6GB GDDR6 192Bit DX12/Gigabyte RX 6600 Eagle 8G 8GB GDDR6 128 Bit;
- SSD WD 480GB Green SN350 NVMe 2400MB-1650MB M2;
- HDD 2TB Seagate Barracuda + 2TB WD Blue 7200RPM;
- корпус Bitfenix Nova Mesh SE White Tempered Glass ARGB;
- блок питания Bitfenix 750W M 80+ Gold Full Modular;
- операционная система Windows 10.