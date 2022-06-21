Старая NVIDIA лучше нового AMD? Сравнение RTX 2060 и RX 6600

Авторы канала GameGangsta на YouTube протестировали в разрешении 1080p в восьми современных играх видеокарты RX 6600 и RTX 2060. Среди этих проектов были Grand Theft Auto V, Rainbow Six Siege, Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Far Cry 6, Forza Horizon 5.

В Grand Theft Auto V на ультра-настройках графики средний FPS с RTX 2060 составил 90 к/с, с RX 6600 - 66 к/с. В очень редких событиях эти значения опускались до 47 к/с и 44 к/с соответственно.

Rainbow Six Siege запускалась также с ультра-пресетом. В среднем здесь удалось получить 281 к/с с RTX 2060 и 261 к/с с RX 6600. В крайне редких событиях показатели быстродействия равнялись 147 к/с и 163 к/с (RTX 2060 и RX 6600).

Assassin's Creed Odyssey шла на ультра-высоких настройках. Средняя частота кадров в игре составила 58 к/с и 59 к/с с RTX 2060 и RX 6600 соответственно, в крайне редких событиях - 38 к/с и 33 к/с.

Red Dead Redemption 2 с ультра-пресетом запускалась со средним FPS в районе 73 к/с (RTX 2060) и 75 к/с (RX 6600). В очень редких событиях производительность снижалась до 43 к/с и 33 к/с соответственно.