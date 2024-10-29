Старая RTX 2070 Super выступила на равных с новой RTX 4060 при меньшей цене

Call of Duty: Black Ops 6 шла с ультра-пресетом. В среднем с 2070S в ней удалось получить 55 к/с, а с 4060 — 72 к/с.

Silent Hill 2 Remake тестировалась с графикой Epic. В ней средняя производительность составляла 50 к/с в обоих случаях.

Игра God of War Ragnarök запускалась с ультра-пресетом и TAA. Средний FPS с этими параметрами равнялся 64 к/с с RTX 2070 Super и 69 к/с с RTX 4060. После активации FSR 3.1 FG/DLSS 3 FG эти замеры составляли 112 и 115 к/с соответственно.

Black Myth Wukong шла с высокой графикой, TSR. В среднем в этой игре удалось достичь 47 к/с (2070S) и 51 к/с (4060).

Игра Cyberpunk 2077: Phantom Liberty запускалась на настройках графики Ultra. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 81 к/с в обоих случаях.