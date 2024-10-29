Старая RTX 2070 Super выступила на равных с новой RTX 4060 при меньшей цене

Старая RTX 2070 Super выступила на равных с новой RTX 4060 при меньшей ценеРазница между ними составляла всего 9%
Call of Duty: Black Ops 6 шла с ультра-пресетом. В среднем с 2070S в ней удалось получить 55 к/с, а с 4060 — 72 к/с.
Silent Hill 2 Remake тестировалась с графикой Epic. В ней средняя производительность составляла 50 к/с в обоих случаях.
Игра God of War Ragnarök запускалась с ультра-пресетом и TAA. Средний FPS с этими параметрами равнялся 64 к/с с RTX 2070 Super и 69 к/с с RTX 4060. После активации FSR 3.1 FG/DLSS 3 FG эти замеры составляли 112 и 115 к/с соответственно.
Black Myth Wukong шла с высокой графикой, TSR. В среднем в этой игре удалось достичь 47 к/с (2070S) и 51 к/с (4060).
Игра Cyberpunk 2077: Phantom Liberty запускалась на настройках графики Ultra. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 81 к/с в обоих случаях.
Alan Wake 2 тестировалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре находилась в районе 49 к/с (RTX 2070 Super) и 52 к/с (RTX 4060).
Horizon Forbidden West шла с пресетом Very High, TAA. Средний FPS здесь составлял 65 к/с (2070S) и 68 к/с (4060). С FSR 3.1 FG/DLSS 3 FG средняя производительность равнялась 100 и 102 к/с соответственно.
Final Fantasy 16 Demo запускалась с ультра-графикой. В среднем быстродействие у 2070S в этой игре находилось на уровне 48 к/с, а у 4060 — 49 к/с.
Вывод
В среднем по восьми протестированным играм видеокарта RTX 4060 оказалась быстрее, чем RTX 2070 Super, на 9% (62 и 57 к/с соответственно).
Характеристики сборок:
- процессор AMD Ryzen 5 7600X;
- матплата MSI PRO X670-P WIFI;
- оперативная память 32GB (2×16GB) DDR5 6400MHz CL32;
- система охлаждения MSI MEG Coreliquid S360 CPU Liquid Cooler;
- блок питания CORSAIR RM1000X — 1000 Watt PSU;
- SSD WD BLUE SN570 2TB;
- внешняя карта захвата Corsair Elgato HD60 X;
- операционная система Windows 11 Pro (x64) Build 23H2;
- видеокарта ASUS RTX 3080 12G TUF GAMING OC.
Напомним, что в среднем в России подержанная RTX 2070S на ноябрь 2024 г. оценивается в 17−20 тысяч рублей, а цены на RTX 4060 составляют 28−32 тысячи у продавцов-частников и 37−40 тысяч рублей в сетевой рознице.