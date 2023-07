Старшая Radeon RX 7900 XT 20 ГБ против стандартной RTX 4080 16 ГБ в играх

Игра Spider-Man шла в 1440p со средней производительностью 196 к/с (RTX 4080) и 179 к/с (RX 7900 XT), в 4К - со 141 к/с и 127 к/с.

The Last of Us запускалась в 1440p в среднем со 118 к/с и 103 к/с (RTX 4080 и RX 7900 XT), в 4К - с 70 и 63 к/с.

Resident Evil 4 тестировалась в 1440p со средним FPS 174 к/с (4080) и 159 к/с (7900). В 4К удалось в среднем получить 109 к/с и 98 к/с соответственно.

Call of Duty Modern Warfare II шла в разрешении 1440p с 221 к/с (RTX 4080) и 270 к/с (RX 7900 XT), в разрешении 4К - со 144 к/с и 163 к/с.

В Dying Light 2 в среднем в 1440p удалось получить 152 к/с (4080) и 127 к/с (7900), в 4К - 79 и 67 к/с соответственно.

Hitman III запускалась в 1440p со средней частотой кадров на уровне 206 к/с (с RTX 4080) и 183 к/с (с RX 7900 XT), в 4К - со 142 к/с и 138 к/с в среднем.

Cyberpunk 2077 шла в разрешении 1440p со средним FPS 130 к/с (4080) и 119 к/с (7900), в разрешении 4К - с 65 и 61 к/с соответственно.