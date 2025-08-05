Старую RX 6600 сравнили с новой RX 9060 XT 16 ГБ в играх

Тестовый стенд включал матплату GIGABYTE Z790 Gaming X AX DDR5, процессор Intel Core i5 12400f, оперативную память G.SKILL Trident Z5 2x16GB DDR5 6000mhz, процессоры Asus Dual RX 6600 8GB GDDR6 и AsRock RX 9060 XT 16GB GDDR6 Challenger Edition, SSD Samsung 500GB, корпус Build Case Thermaltake n26, операционную систему Windows 10 - Version 22H2, накопитель XPG S40G 512GB RGB M.2, блок питания XPG Pylon 650w 80 Plus Bronze.

Игра Silent Hill 2 запускалась с пресетом Medium. Средняя частота кадров в ней в 1080р составляла 40 к/с (6600) и 76 к/с (9060 ХТ), в 1440р - 27 и 48 к/с соответственно.

Alan Wake 2 тестировалась на настройках графики Low. В среднем удалось получить здесь в 1080р 38 к/с (6600) и 74 к/с (9060 ХТ), в 1440р - 25 и 53 к/с соответственно.

Forza Horizon 5 шла с графикой Ultra. Средняя производительность в ней в Full HD равнялась 104 к/с (6600) и 213 к/с (9060 ХТ).

В игре Horizon Forbidden West с пресетом High средний FPS находился в 1080р в районе 45 к/с (6600) и 88 к/с (9060 ХТ), в 1440р - на уровне 25 к/с и 67 к/с.

Игра Spider Man 2 тестировалась с пресетом Medium. В 1080р в ней средняя частота кадров составляла 58 к/с (6600) и 137 к/с (9060 ХТ).