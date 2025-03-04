Старые бешено дорогие GeForce Titan Xp и Titan V блеснули мощью и в 2025 г.

SILENT HILL 2 удалось запустить только на Titan Xp. В 4К с FSR и включенной генерацией кадров средний FPS составлял около 50 к/с, а без генерации — примерно 35 к/с.

Kingdom Come Deliverance II даже в 4К с ультра-пресетом, FSR в «быстродействие» шёл в среднем с 45 к/с (Titan V) и 57 к/с (Titan Xp). При переводе в FSR в «качество» общая визуальная картина улучшается.

«Ведьмак 3 Дикая Охота» тестировался в 4К с FSR, динамическим разрешением, запредельными настройками графики. Ожидаемо, что на Titan V играть было приятнее: в среднем удавалось получить около 50 к/с против 38 к/с на Xp.

В игре Black Myth Wukong в 1440p с автоматическими предложенными настройками, генерацией кадров, FSR средняя производительность находилась в районе 34 к/с (с генерацией) и 42 к/с (без генерации). С 70-процентной избыточной выборкой видеокарта Xp справлялась не очень хорошо, а вот на Titan V играть было комфортно. Средняя частота кадров составляла в первом случае около 30 к/с, во втором — более 40 к/с. При понижении рендера до 55% у Xp ситуация стала лучше: с ней удалось получить примерно 40 к/с, да и стабильность прилично выросла. Что касается версии V, то с ней производительность составляла около 60 к/с.

Игра «Одни из нас™ Часть I» в первом тесте шла с максимальным пресетом, в разрешении 1080p, с выключенными режимами масштабирования и генерации. В результате получилось 65 к/с против 51 к/с в среднем (с V и Xp соответственно). С включённым сглаживанием FSR частота кадров находилась на уровне 62 и 47 к/с соответственно. В 1440p с включенным режимом масштабирования и генерации удалось достичь в среднем 50 к/с и 36 к/с соответственно, при переводе масштабирования FSR в качество — 60 к/с и 48 к/с соответственно. В 4К единственным нормальным вариантом настроек оказалось выставление FSR в режим производительности без изменения общего пресета. Здесь было 49 к/с против 37 к/с соответственно.