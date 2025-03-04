Старые бешено дорогие GeForce Titan Xp и Titan V блеснули мощью и в 2025 г.Видеокарты 2017 модельного года, то есть 8-летней давности
SILENT HILL 2 удалось запустить только на Titan Xp. В 4К с FSR и включенной генерацией кадров средний FPS составлял около 50 к/с, а без генерации — примерно 35 к/с.
Kingdom Come Deliverance II даже в 4К с ультра-пресетом, FSR в «быстродействие» шёл в среднем с 45 к/с (Titan V) и 57 к/с (Titan Xp). При переводе в FSR в «качество» общая визуальная картина улучшается.
«Ведьмак 3 Дикая Охота» тестировался в 4К с FSR, динамическим разрешением, запредельными настройками графики. Ожидаемо, что на Titan V играть было приятнее: в среднем удавалось получить около 50 к/с против 38 к/с на Xp.
В игре Black Myth Wukong в 1440p с автоматическими предложенными настройками, генерацией кадров, FSR средняя производительность находилась в районе 34 к/с (с генерацией) и 42 к/с (без генерации). С 70-процентной избыточной выборкой видеокарта Xp справлялась не очень хорошо, а вот на Titan V играть было комфортно. Средняя частота кадров составляла в первом случае около 30 к/с, во втором — более 40 к/с. При понижении рендера до 55% у Xp ситуация стала лучше: с ней удалось получить примерно 40 к/с, да и стабильность прилично выросла. Что касается версии V, то с ней производительность составляла около 60 к/с.
Игра «Одни из нас™ Часть I» в первом тесте шла с максимальным пресетом, в разрешении 1080p, с выключенными режимами масштабирования и генерации. В результате получилось 65 к/с против 51 к/с в среднем (с V и Xp соответственно). С включённым сглаживанием FSR частота кадров находилась на уровне 62 и 47 к/с соответственно. В 1440p с включенным режимом масштабирования и генерации удалось достичь в среднем 50 к/с и 36 к/с соответственно, при переводе масштабирования FSR в качество — 60 к/с и 48 к/с соответственно. В 4К единственным нормальным вариантом настроек оказалось выставление FSR в режим производительности без изменения общего пресета. Здесь было 49 к/с против 37 к/с соответственно.
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl тестировалась в разных разрешениях и с разными настройками. В 1080p с максимальной графикой без генерации кадров и с FSR Quality удалось в среднем получить неиграбельный FPS с Xp, а с Titan V всё было лучше (32 к/с и 40 к/с соответственно). С включённой генерацией кадров ситуация улучшилась: около 60 к/с с Xp и почти 80 к/с с V. В 1440p пресет остался типическим, FSR — баланс, генерация кадров включена. С версией Xp в этом случае средний FPS составлял примерно 55 к/с, с V — чуть больше 70 к/с. В 4К с большей частью тех же настроек и с FSR в режиме производительности средняя частота кадров составляла с Xp — чуть больше 40 к/с, с V — больше 50 к/с. При переводе FSR в ультра-производительность FSR с Xp подрос до 50 к/с, но всё равно проседания случались. С Titan V было больше 60 к/с.
В Cyberpunk 2077 в разрешении 1080p и с максимальной графикой производительность составляла около 48 к/с с Xp и около 70 к/с с V. В 1440p картинка с FSR 3.0 по сравнению с XESS 1.3 выглядела более собранной. Даже несмотря на то, что Xp даёт чуть больше производительности, чем V. В 4К с FSR Quality видеокарта Titan Xp не выдаёт даже минимально необходимых для игры цифр: в среднем у него 20 к/с против чуть более 30 к/с у Titan V. При выставлении FSR на режим производительности версия Xp даёт немного больше 30 к/с, а V — почти 50 к/с. В том же сценарии при использовании вместо FSR — XESS частота кадров была почти одинаковой, только V оказался немного ближе к 50 FPS.
Трассировку лучей есть возможность в Cyberpunk активировать только с Titan V. В 1080p с FSR «баланс», частичной активацией лучей средний FPS составлял 45 к/с, в 4К с генерацией кадров, максимальными настройками, FSR Quality — стабильные 53−54 к/с.
Вывод
Несмотря на свой возраст, видеокарты остаются даже сейчас довольно производительными.