Старый флагман против нового дешмана: сравнение GTX 980 Ti и RTX 3050

В Rainbow Six Siege с высоким пресетом средняя частота кадров с GTX 980 Ti находилась на уровне 236 к/с, с RTX 3050 - 291 к/с. Максимально удалось достичь при этом 315 к/с и 347 к/с, минимально - 175 к/с и 242 к/с.

Warzone 2.0 запускалась на настройках графики High/Medium. Средняя производительность при этом равнялась 63 к/с (GTX 980 Ti) и 80 к/с (RTX 3050), максимальная - 79 к/с и 95 к/с, минимальная - 57 к/с и 66 к/с.

Witcher 3 шла с ультра-пресетом. В среднем в этой игре удалось получить 73 к/с и 81 к/с (GTX 980 Ti и RTX 3050), максимально - 88 к/с и 81 к/с, минимально - 62 к/с и 45 к/с.

Apex Legends шла на высоких настройках графики. Средний FPS в этом случае составил 105 к/с (GTX 980 Ti) и 117 к/с (RTX 3050), максимальный - 127 к/с и 141 к/с, минимальный - 91 к/с и 101 к/с.