Старый флагман против нового дешмана: сравнение GTX 980 Ti и RTX 3050

Старый флагман против нового дешмана: сравнение GTX 980 Ti и RTX 3050Протестировали их в девяти играх
Эксперты YouTube-канала Hardware Tested выяснили, какую производительность в современных игровых проектах в Full HD обеспечат GTX 980 Ti и RTX 3050.
В Rainbow Six Siege с высоким пресетом средняя частота кадров с GTX 980 Ti находилась на уровне 236 к/с, с RTX 3050 - 291 к/с. Максимально удалось достичь при этом 315 к/с и 347 к/с, минимально - 175 к/с и 242 к/с.
Warzone 2.0 запускалась на настройках графики High/Medium. Средняя производительность при этом равнялась 63 к/с (GTX 980 Ti) и 80 к/с (RTX 3050), максимальная - 79 к/с и 95 к/с, минимальная - 57 к/с и 66 к/с.
Witcher 3 шла с ультра-пресетом. В среднем в этой игре удалось получить 73 к/с и 81 к/с (GTX 980 Ti и RTX 3050), максимально - 88 к/с и 81 к/с, минимально - 62 к/с и 45 к/с.
Apex Legends шла на высоких настройках графики. Средний FPS в этом случае составил 105 к/с (GTX 980 Ti) и 117 к/с (RTX 3050), максимальный - 127 к/с и 141 к/с, минимальный - 91 к/с и 101 к/с.
Cyberpunk 2077 запускалась с высоким пресетом. В среднем производительность в этой игре равнялась 53 к/с и 92 к/с (с GTX 980 Ti и RTX 3050), максимальная - 69 к/с и 111 к/с соответственно, минимальная - 43 к/с и 77 к/с соответственно.
Fortnite Chapter 4 шла с пресетом High и TAA. Средняя частота кадров в этой игре составляла 47 к/с (GTX 980 Ti) и 50 к/с (RTX 3050), максимальная - 51 к/с и 62 к/с, минимальная - 39 к/с и 37 к/с.
God of War запускалась на настройках графики Original. Средний FPS в этом случае равнялся 93 к/с и 111 к/с (с GTX 980 Ti и RTX 3050), максимальный - 101 к/с и 121 к/с, минимальный - 84 к/с и 104 к/с.
В Red Dead Redemption 2 с пресетом Epic средняя производительность находилась на уровне 44 к/с (GTX 980 Ti) и 54 к/с (RTX 3050), максимальная - 48 к/с и 61 к/с, минимальная - 40 к/с и 47 к/с.
GTA 5 шла на настройках графики High. Средняя частота кадров в ней составляла 163 к/с (GTX 980 Ti) и 157 к/с (RTX 3050), максимальная - 188 к/с в обоих случаях, минимальная - 137 к/с и 129 к/с.
Вывод
Во всех протестированных играх в целом средняя производительность выше была с RTX 3050. Разница между ней и GTX 980 Ti составила 19% (97 к/с и 115 к/с).
Тестовый стенд с GTX 980 Ti:
- процессор Ryzen 7 3700X;
- видеокарта MSI GTX 980 Ti 6GB (Driver: 531.41);
- оперативная память Team Group XTreem 16GB (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS B450-F;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).
Тестовый стенд с RTX 3050:
- процессор Ryzen 7 3700X;
- видеокарта Asus RTX 3050 8GB (Driver: 531.18);
- оперативная память Team Group XTreem 16GB (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS B450-F;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).